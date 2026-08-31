Lamine Yamal hace historia ante el Rayo y bate un registro goleador de Messi en el Barcelona

l delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) juega un balón ante Karim Fouad, del Al Alhy, durante el partido del Trofeo Joan Gamper que FC Barcelona y Al Ahly disputan este miércoles en el Camp Nou. ( EFE/ALEJANDRO GARCÍA )

El Barcelona volvió a mostrar su poder ofensivo y mantuvo su arranque perfecto en LaLiga al derrotar 5-2 al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, en un partido que tuvo de todo: reacción, goles, espectáculo y protagonismo de sus dos principales figuras ofensivas.

El conjunto azulgrana tuvo que remontar después de que Sergio Camello aprovechara un despiste defensivo para adelantar al Rayo en el minuto 12, pero la respuesta fue inmediata.

Raphinha apareció siete minutos después para establecer el empate y, apenas dos minutos más tarde, Lamine Yamal puso al Barça por delante con un espectacular zurdazo desde la frontal del área. En apenas nueve minutos, el campeón había transformado una noche que comenzó cuesta arriba en otra exhibición de su capacidad para golpear.

Segundo tiempo acelerado

La segunda mitad mantuvo el ritmo frenético. Un gol en propia puerta de Florian Lejeune permitió al Barcelona ampliar la ventaja, aunque el Rayo no se rindió y Camello volvió a aparecer para marcar su segundo tanto y colocar el 3-2. Fue entonces cuando Raphinha asumió nuevamente el protagonismo.

El brasileño marcó su segundo gol de la noche en el minuto 71 y llegó a cinco tantos en las tres primeras jornadas, convirtiéndose en el líder de la tabla de goleadores.

Su actuación también confirmó el extraordinario momento que atraviesa desde la llegada de Hansi Flick, bajo cuya dirección se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo.

La noche terminó con otra pincelada de Lamine Yamal. En el minuto 90, el joven atacante volvió a encontrar el camino del gol para completar su doblete y sentenciar el 5-2. Su primer tanto de la noche, además, tuvo un significado especial: fue el gol número 50 de su carrera con el Barcelona, alcanzando esa cifra a una edad todavía menor que Lionel Messi cuando el argentino consiguió el mismo registro.

Con nueve puntos de nueve posibles y 12 goles marcados en sus tres primeros encuentros, el Barcelona se instala en la parte alta de LaLiga y confirma que, con Raphinha y Yamal como principales referentes, su maquinaria ofensiva vuelve a ser una amenaza para todos sus rivales.