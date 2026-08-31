VIDEO | Rafael Devers llega a 30 jonrones por quinta vez en MLB, antes de cumplir los 30 años

El dominicano Rafael Devers conectó este lunes su jonrón número 30 de la temporada, un batazo solitario en la primera entrada contra el derecho Bryce Elder, que puso a los Gigantes de San Francisco en el marcador frente por 1-0 a los Bravos en el partido de esta noche en Atlanta.

Devers atacó un cutter de 87.5 millas por hora y envió la pelota a 402 pies por el jardín derecho, con una velocidad de salida de 107.3 mph y un ángulo de lanzamiento de 31 grados, de acuerdo con los datos de MLB.com.

Rafael Devers DEMOLISHES his 30th homer of the season! pic.twitter.com/xYDsNY1sry — MLB (@MLB) August 31, 2026

Quinta campaña

El cuadrangular tiene un significado especial dentro de la trayectoria del bateador dominicano, porque representa su quinta temporada con al menos 30 vuelacercas. Devers ya había alcanzado esa cifra en 2019 (32), 2021 (38), 2023 (33) y 2025 (35), mientras que en 2026 vuelve a superar la barrera después de haber conectado 28 en 2024.

El jonrón también corona una campaña de adaptación para Devers, en su primer año completo con de San Francisco después de haber construido la mayor parte de su carrera con Boston, y haber llegado en cambio el año pasado.

Antes del encuentro ante Atlanta, Devers acumulaba 78 carreras impulsadas y una línea ofensiva de .251/.328/.485 en 582 apariciones al plato; además, llegaba en buen momento, con tres jonrones en sus últimos siete partidos y cinco en sus últimos 15.

A los 29 años, Devers vuelve así a demostrar que la potencia sigue siendo una de las características que definen su juego: alcanzar cinco campañas de 30 jonrones antes de cumplir los 30 años lo coloca nuevamente en una dimensión de consistencia ofensiva que pocos bateadores pueden sostener.