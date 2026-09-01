Clase y Ortiz intentaron engañar a los investigadores en caso de apuestas

Emmanuel Clase lanza durante un partido de los Guardians, en mayo de 2025. ( AFP/TANNER GATLIN )

Fiscales federales de los Estados Unidos han presentado mociones ante una corte de Brooklyn para demostrar que los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, intentaron engañar a los investigadores de la MLB cuando se indagaría el supuesto esquema de manipulación de lanzamientos y apuestas deportivas que habría generado al menos 450,000 dólares en ganancias ilícitas.

Los detalles los trae una nueva revelación periodística procedente de un reporte exclusivo de The Athletic publicado el martes .

De acuerdo con los documentos presentados por los abogados del Departamento de Justicia ante la jueza federal Kiyo A. Matsumoto, el caso se cimentará en el hecho de que ambos peloteros conocían a la perfección la prohibición de apostar en el béisbol estipulada en la normativa interna del circuito. El juicio está programado para iniciar el próximo 2 de noviembre e incluirá a un tercer implicado identificado como Robinson Vásquez Germosén.

Un entramado con lenguaje cifrado y coartadas equívocas

Los fiscales federales de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York detallaron en los escritos judiciales que las acciones de los atletas iban más allá de la alteración de los pitcheos en el terreno de juego.

El informe difundido por The Athletic sostiene que la trama delictiva involucraba el uso de un lenguaje encriptado en el que Clase se refería a los lanzamientos utilizando la palabra "gallos" al coordinar las apuestas con apostadores externos.

Las indagatorias apuntan a que el plan operaba mediante apuestas a propinas estadísticas, específicamente pronosticando que determinados pitcheos terminarían siendo bolas o registrarían velocidades inferiores a un límite determinado.

En el expediente se documenta que el involucramiento de Clase se extendió desde mayo de 2023 hasta junio de 2025, periodo en el cual incorporó a Luis Ortiz al esquema durante la temporada 2025.

Como parte de las maniobras de ocultamiento, los fiscales federales indicaron que Clase le instruyó a Ortiz que justificara un pago aproximado de 5,000 dólares asegurando que se trataba de una transacción comercial por la venta de un caballo.

Cuando los investigadores de la oficina del comisionado de la MLB interrogaron a Ortiz sobre el origen de dichos fondos durante el verano pasado, el serpentinero omitió reportar el pago y aseguró falsamente que no conocía a Vasquez Germosen, según los reportes obtenidos por The Athletic.

La sombra de un juicio federal

El núcleo de la argumentación de la fiscalía federal radica en el quebrantamiento sistemático de la Regla 21 de la Major League Baseball, la cual prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de apuesta vinculada al deporte bajo la pena de expulsión de por vida.

Los representantes del Departamento de Justicia argumentan ante la corte que tanto Clase como Ortiz recibieron capacitación exhaustiva sobre esta normativa durante los campamentos de primavera de 2024 y 2025, por lo que conocían la ilegalidad de sus actos.

"La violación de la Regla 21 por parte de Clase y Ortiz, y sus esfuerzos por ocultar sus reiteradas transgresiones a esta regla, son evidencia directa e inextricablemente vinculada con los esquemas imputados", señalaron los fiscales en los documentos judiciales citados por The Athletic.

La fiscalía sostiene que la negativa de los jugadores a entregar información verídica —incluso a través de la representación de la Asociación de Peloteros de la MLB (MLBPA)— constituye una muestra inequívoca de conciencia de culpabilidad, agravada por el hecho de que al momento de rendir declaraciones falsas ante la liga, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya les había incautado sus teléfonos celulares.

Cargos graves y un futuro incierto en los tribunales

Ambos lanzadores se han declarado no culpables de los cuatro cargos federales que se les imputan, los cuales abarcan conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y soborno deportivo.

La jueza federal Kiyo A. Matsumoto negó la solicitud de realizar juicios separados para los deportistas, por lo que Clase, Ortiz y Vasquez Germosen se sentarán en el banquillo de los acusados de manera conjunta en el tribunal de Brooklyn a partir de noviembre.

Los abogados defensores de los peloteros declinaron ofrecer comentarios a los medios ante las solicitudes de información sobre las mociones presentadas por el gobierno.

Mientras el proceso judicial avanza hacia su fase definitiva, el escándalo sacude los cimientos de la organización de los Guardianes de Cleveland y expone los riesgos y vulnerabilidades del sistema de control e integridad en el béisbol profesional de las Grandes Ligas.