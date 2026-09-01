Devers llega a 31 cuadrangulares, Oneil Cruz se va de 6-4 con 4 empujadas en triunfo de Piratas

Oneil Cruz en acción con los Piratas. ( JUSTIN BERL/GETTY IMAGES/AFP )

José Treviño conectó un sencillo al jardín central con las bases llenas en la octava entrada para romper el empate y llevar a los Rojos de Cincinnati a una victoria por 13-12 sobre los Gigantes de San Francisco la noche del martes.

Lowe abrió el noveno episodio ante Carson Seymour (0-1) con su cuarto hit de la noche y finalmente avanzó hasta tercera gracias a un sencillo de Nick Gonzales y una selección de Oneil Cruz.

El receptor suplente de Pittsburgh, Rafael Flores Jr., conectó entonces un fuerte rodado hacia la tercera base que Oseilvis Basabe atrapó limpiamente, pero su lanzamiento hacia la primera base se desvió y se alejó del inicialista Rafael Devers, quien pegó su jonrón 31 de la campaña.

La anotación de Lowe decidió el encuentro.

Su noche de cuatro imparables incluyó su jonrón número 29 de la temporada. Cruz también tuvo cuatro hits y produjo cuatro carreras para Pittsburgh, que logró recuperarse después de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Los Piratas han ganado cinco de sus últimos siete partidos, aunque permitieron que los Gigantes remontaran para igualar el encuentro 12-12 gracias a un octavo episodio de cinco carreras. Las últimas dos anotaciones llegaron mediante un doble de Drew Cavanaugh.

Gonzales conectó tres hits por Pittsburgh y elevó su promedio de bateo a .310. Spencer Horwitz y Jacob Gonzalez aportaron dos imparables cada uno.

Mason Montgomery (6-3) permitió dos hits en el noveno episodio, pero logró mantener el empate y dejar a Pittsburgh en posición de ganar el partido. Las heroicas acciones del final parecían innecesarias después de que los Piratas explotaran ofensivamente con nueve carreras en la tercera entrada.

Bryan Reynolds abrió ese episodio con un sencillo ante Logan Webb y Pittsburgh pasó los siguientes 34 minutos atacando al abridor de San Francisco y al relevista Braxton Roxy. Los Piratas conectaron ocho sencillos, recibieron dos boletos y fueron golpeados por un lanzamiento durante el enorme rally.

Sigue sin victoria

Paul Skenes, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada y quien ha atravesado algunas dificultades durante su tercera campaña en las Grandes Ligas, permitió cinco carreras en 4? entradas.

El derecho no pudo conseguir su primera victoria desde mediados de julio después de permitir dos imparables consecutivos con dos outs en el quinto episodio. Fue retirado después de realizar 95 lanzamientos.

Skenes permitió cinco carreras y ocho hits, concedió tres boletos y ponchó a cuatro bateadores, elevando su efectividad a 3.97.

Turner Hill conectó cuatro hits por San Francisco. Cavanaugh terminó con tres imparables y Christian Koss agregó dos para los Gigantes, que cayeron a un récord de 24-46 como visitantes, el peor de la Liga Nacional.