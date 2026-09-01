Fernando Tatis Jr. pega sus jonrones 18 y 19, en derrota ante los Rojos

Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, al momento de pegar un jonrón en el Petco Park de San Diego, California. ( SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES/AFP )

Fernando Tatis Jr. hizo todo lo posible para mantener con vida a los Padres de San Diego, pero sus dos cuadrangulares no fueron suficientes. José Treviño conectó un sencillo productor con las bases llenas en la octava entrada y los Rojos de Cincinnati remontaron para imponerse 4-3 a San Diego la noche del martes.

Tatis Jr. fue la gran figura ofensiva de los Padres al conectar dos jonrones, incluido uno en el quinto episodio que colocó a San Diego al frente 2-1. El dominicano volvió a desaparecer la pelota en el noveno, pero su segundo vuelacercas de la noche llegó demasiado tarde para evitar la derrota.

Con el resultado, los Padres cayeron por cuarta vez en sus últimos cinco partidos y quedaron con récord de 73-66, en una etapa crucial de la temporada en la que cada derrota puede tener un peso importante en la lucha por la postemporada.

El primer cuadrangular de Tatis llegó con un out en el quinto inning. El jardinero dominicano castigó un sinker del abridor Nick Lodolo y envió la pelota por encima de la pared del jardín derecho para llegar a 18 jonrones en la temporada y devolverle la ventaja a San Diego.

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Cincinnati, sin embargo, respondió inmediatamente. Con dos outs, Edwin Arroyo conectó un doble que rebotó fuera del terreno y Héctor Rodríguez lo llevó al plato con un sencillo al jardín derecho para igualar nuevamente el encuentro.

La decisión llegó en el octavo capítulo.

Elly De La Cruz abrió la entrada con un boleto frente al relevista Adrián Morejón y Sal Stewart siguió con un sencillo que colocó corredores en las esquinas. Después de un rodado y un boleto intencional a Matt McLain, los Rojos llenaron las bases.

Fernando Tatis Jr. con su SEGUNDO jonrón en la noche de hoy.



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Entonces apareció Treviño.

El receptor conectó un sencillo al jardín central que rompió el empate y colocó a Cincinnati arriba 3-2. El novato Juan Brito, en su debut con los Rojos, agregó inmediatamente una carrera de seguro con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo.

Lo intentaron otra vez

San Diego tuvo una última oportunidad en el noveno y Tatis volvió a responder. El dominicano conectó su segundo cuadrangular de la noche, acercando a los Padres 4-3 y llevando nuevamente la tensión al partido.

Pero Emilio Pagán logró contener la amenaza y consiguió su 20.º salvamento de la temporada, además de su decimocuarto consecutivo.

Lodolo también desempeñó un papel importante en el triunfo de Cincinnati. El zurdo trabajó seis entradas y permitió dos carreras y seis hits, mientras Brock Burke lanzó una octava entrada sin anotaciones para quedarse con la victoria.

Los Padres habían tomado la delantera en el primer episodio gracias a un elevado de sacrificio de Manny Machado, que permitió anotar a Samad Taylor después de que este conectara un triple.

Los Rojos empataron en la parte baja del mismo inning mediante un doble de Rodríguez y un sencillo productor de JJ Bleday.

Por San Diego, Fernando Tatis Jr. se fue de 5-2, 2 CE, 2 CA. Manny Machado terminó de 2-0 con 1 CE.

Por los Rojos, Héctor Rodríguez de 4-2, 1 CE, 1 CA. Elly de la Cruz de 4-2, 1 CE, 1 CA.