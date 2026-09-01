Freddy Peralta poncha siete, vuelve a ganar y vence a los Mets, su antiguo equipo

Freddy Peralta, de los Tampa Bay Rays, lanza contra los New York Mets durante la tercera entrada de un partido de béisbol en el Tropicana Field, el 1 de septiembre de 2026, en St. Petersburg, Florida. ( MIKE CARLSON/GETTY IMAGES/AFP )

Freddy Peralta volvió a mostrar la versión dominante que los Rays de Tampa Bay esperan de él y, de paso, venció a su antiguo equipo.

El derecho dominicano lanzó seis sólidas entradas, retiró a sus últimos 13 bateadores y Tampa Bay derrotó 6-2 a los Mets de Nueva York la noche del martes en St. Petersburg, Florida.

Peralta (7-11, 4.96), quien llegó a los Rays procedente de los Mets en la fecha límite de cambios a cambio de tres prospectos, tuvo que superar un complicado primer episodio. Nueva York abrió el partido con tres imparables y una carrera, pero el dominicano rápidamente encontró su ritmo.

A partir de entonces, Peralta se convirtió en un problema para los bateadores de los Mets. Lanzó cinco entradas consecutivas sin permitir hits, ponchó a siete bateadores y no otorgó boletos. Su dominio le permitió retirar a los últimos 13 bateadores que enfrentó para completar una de sus actuaciones más destacadas con Tampa Bay.

Mientras Peralta controlaba el partido desde el montículo, la ofensiva de los Rays tomó el control después de quedar abajo 1-0.

Yandy Díaz fue uno de los protagonistas. El cubano terminó de 4-2, con un doble y su jonrón número 21 de la temporada, además de anotar dos carreras. Su cuadrangular llegó en el sexto episodio, cuando Tampa Bay fabricó tres carreras para ampliar su ventaja a 5-1.

Destacados en la ofensiva

Junior Caminero también tuvo una noche productiva al conectar dos imparables y extender a 15 partidos su racha de juegos con hit, mientras que Ryan Vilade aportó un triple y dos carreras impulsadas. Nick Fortes agregó dos hits, incluido un doble productor.

Víctor Mesa Jr., de regreso después de una lesión en el tendón de la corva, también tuvo una actuación destacada al conectar tres hits en cuatro turnos y anotar dos carreras.

Los Rays habían tomado la ventaja en el tercer inning gracias a un sencillo productor de Vilade, que llevó a Mesa al plato. Más adelante, Fortes conectó un doble impulsador y Taylor Walls añadió un elevado de sacrificio antes de que Díaz coronara el ataque con su jonrón.

Los Mets intentaron reaccionar en el séptimo episodio. Francisco Lindor, quien había inaugurado el partido con un cuadrangular, recibió un boleto con las bases llenas para producir su segunda carrera de la noche y acercar a Nueva York 5-2.

Sin embargo, Tyler Wells frenó la amenaza al retirar a Juan Soto con un elevado al tercera base. Vilade produjo la sexta y definitiva carrera de Tampa Bay en el octavo episodio.

Para Peralta, la victoria tuvo un significado especial por tratarse de su antiguo club. Pero más allá del componente emocional, su actuación representó una demostración de autoridad en el momento en que los Rays necesitan que sus principales lanzadores respondan.

Por los Rays, Junior Caminero se fue de 5-2, 1 CE. Jorge Mateo de 4-0.

Por Nueva York, Juan Soto de 4-0.