Los Astros activan a Ronel Blanco para abrir este martes contra Chicago

Ronel Blanco tendrá este martes una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede ser una pieza importante en la rotación de los Astros de Houston.

El derecho dominicano será reincorporado al roster de Grandes Ligas y abrirá ante los White Sox de Chicago, apenas dos semanas después de haber sido enviado a Triple-A en medio de un complicado regreso tras su operación de Tommy John.

La decisión de Houston coincide con el inicio de la ampliación de los rosters de MLB a 28 jugadores. Pero más allá de la circunstancia administrativa, el regreso de Blanco representa una apuesta del equipo por recuperar a un lanzador que todavía busca reencontrarse con la versión que lo convirtió en una alternativa confiable para la rotación.

Blanco fue enviado a Triple-A el 16 de agosto, después de cinco apariciones con Houston —cuatro como abridor— en las que registró efectividad de 7.71, WHIP de 1.46, con 20 ponches y 12 boletos en 23? entradas. MLB señaló entonces que los Astros esperaban que su regreso de la cirugía pudiera fortalecer una rotación que necesitaba profundidad, pero su desempeño terminó provocando la decisión de bajarlo a las Menores.

El dominicano tampoco encontró la fórmula inmediatamente en Sugar Land. En sus dos aperturas con los Space Cowboys trabajó apenas 7? entradas y permitió 12 carreras limpias, 13 imparables y tres cuadrangulares, además de conceder cuatro boletos y ponchar a 10 bateadores. En su segunda salida recibió 10 carreras en solo 2? episodios.

Por eso, su regreso frente a Chicago tiene un significado especial. No se trata simplemente de volver a ponerse el uniforme de los Astros: Blanco necesita comenzar a ofrecer señales de que su brazo y sus recursos están nuevamente en condiciones de competir al nivel de las Grandes Ligas.

El camino hasta aquí ha sido largo.

Blanco se perdió buena parte del proceso de recuperación después de someterse a una cirugía de Tommy John en 2025. MLB registra que Houston lo colocó inicialmente en la lista de lesionados de 15 días en marzo y posteriormente lo trasladó a la de 60 días mientras continuaba su recuperación del procedimiento en el codo derecho.

Finalmente, inició su proceso de rehabilitación en las Menores en junio, pasó por Corpus Christi y Sugar Land y fue activado por Houston el 20 de julio.

Su regreso a las Mayores, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo.

En cinco presentaciones entre julio y agosto, Blanco permitió 20 carreras en 23? entradas. Su última aparición antes de ser enviado a Triple-A fue particularmente complicada: permitió cinco carreras y siete hits en cuatro episodios como relevista ante Seattle.

Ahora los Astros vuelven a recurrir a él en un momento importante de la temporada.

Houston llega al segundo partido de la serie contra Chicago después de imponerse 6-3 el lunes. La victoria colocó a los Astros con récord de 70-68 y les permitió mantener una ventaja de dos juegos sobre los Rangers de Texas en la División Oeste de la Liga Americana.

Los White Sox, por su parte, llegan con marca de 72-65 y continúan peleando por la cima de la División Central.

Su rival de esta noche

El enfrentamiento tampoco será sencillo. Chicago enviará al montículo al derecho Sean Burke, quien llega con marca de 7-6 y efectividad de 3.32, además de 161 ponches. Blanco, en cambio, aparece con récord de 0-1 y la mencionada efectividad de 7.71.

La situación también provoca un reajuste en la rotación de Houston. El hecho de que Blanco abra este martes significa queHayden Wesneski pasará a ser el abridor del miércoles, dejando de tener la apertura que estaba prevista para el domingo ante Arizona.

MLB ya muestra a Wesneski como el abridor de Houston para el segundo encuentro de la serie contra Chicago.

Para Blanco, entonces, el desafío es doble: aprovechar la nueva oportunidad y comenzar a borrar las dudas que dejó su primer regreso.

El derecho dominicano conoce, además, el poder ofensivo de los White Sox. En el enfrentamiento del 26 de julio en Chicago, cuando realizó apenas su segunda apertura de la temporada, Blanco trabajó 5? entradas y permitió cinco carreras y cuatro hits en la derrota de Houston por 12-3.

Munetaka Murakami conectó dos jonrones y produjo seis carreras en aquella jornada.

Esta vez el escenario será diferente: estará en casa, con los Astros peleando por conservar el control de su división y con septiembre apenas comenzando.

Blanco no necesita convertirse de inmediato en el lanzador que fue antes de la lesión. Pero sí necesita mostrar algo que Houston ha estado esperando desde que comenzó su rehabilitación: control, capacidad para limitar el contacto y, sobre todo, señales de que su brazo está recuperando su forma competitiva.