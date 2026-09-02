VIDEO | Juan Soto sacude su jonrón 23 en paliza de los Mets sobre los Rays

ARCHIVO/ AFP ( JUAN SOTO EN ACCIÓN CON LOS METS. )

Juan Soto volvió a hacer sonar el bate de poder. El dominicano conectó este miércoles su cuadrangular número 23 de la temporada, un batazo solitario en la octava entrada que coronó una sólida noche ofensiva de los Mets de Nueva York en su victoria 10-4 sobre los Rays de Tampa Bay.

Soto encontró su momento en el octavo episodio, cuando envió la pelota más allá de las cercas para ampliar la ventaja de los Mets y ponerle otro sello a una ofensiva que terminó acumulando 14 imparables.

NYM - Juan Soto Solo HR (23)



383 ft | 111.8 mph | 20°

⚾️ 96.6 mph sinker (TBR - RHP Manuel Rodríguez)

️ Out in 27/30 parks (❌ BOS, COL, SF)



NYM (10) @ TBR (4)

8th#LGM pic.twitter.com/YaDtIRtiSs — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 3, 2026

El cuadrangular representa el número 23 para Soto en la campaña y confirma nuevamente su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing.

Aunque esta vez no necesitó producir varias carreras, su batazo llegó en la parte final del encuentro para darle mayor tranquilidad a Nueva York.

Los Mets habían construido buena parte de su ventaja desde temprano. Jared Young conectó un sencillo productor y Marcus Semien remolcó otra carrera con un doble durante un ataque de tres anotaciones en la primera entrada.

En el tercer episodio, Brett Baty amplió la diferencia con un doble de tres carreras con dos outs, colocando a los Mets arriba 6-0.

Tampa Bay intentó regresar al encuentro y logró acercarse 6-4 en el cuarto capítulo, pero Nueva York respondió con más ofensiva y terminó sentenciando el partido.

Apoyo ofensivo

El jonrón de Soto llegó precisamente en ese contexto, cuando los Mets ya tenían el control del encuentro y buscaban completar una victoria que les permitió exhibir todo su poder ofensivo.

El gran protagonista de la noche, sin embargo, fue el novato Nick Morabito, quien conectó el primer hit de su carrera en las Grandes Ligas: un doble de tres carreras en el séptimo episodio. Morabito también realizó una espectacular atrapada en el jardín izquierdo y posteriormente añadió un sencillo.

Por los Mets, Soto terminó de 5-2, 1 CE, 1 CA.

Por los Rays, Junior Caminero se fue de 4-0.