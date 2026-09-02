Ronald Acuña Jr. el más rápido en llegar a 200 jonrones y 200 robadas

Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón de tres carreras para convertirse en el jugador más rápido en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los 200 cuadrangulares y 200 bases robadas, y los Atlanta Braves derrotaron 9-0 a los Washington Nationals el miércoles.

Sean Murphy conectó un cuadrangular por tercera vez en cinco juegos, un batazo de tres carreras en el sexto episodio que rompió el empate sin anotaciones en un partido que fue interrumpido por una demora por lluvia de 1 hora y 25 minutos en la cuarta entrada.

Acuña lo siguió con un batazo hacia el jardín izquierdo-central en el séptimo inning, su número 14 de la temporada, para poner el marcador 6-0. Necesitó 904 juegos para ingresar al club del 200/200.

Alfonso Soriano estableció el récord anterior con 929 juegos en agosto de 2006 mientras jugaba para los Nationals contra los Braves.

Acuña se robó la base número 225 de su carrera y la 20 de la temporada, estafándose la segunda almohadilla tras conectar un sencillo al batear de primero en el sexto capítulo contra Riley Cornelio (2-2), quien ponchó a los siguientes dos bateadores.

Luego de que Michael Harris II recibiera base por bolas intencional, Murphy sacó la bola del parque ante Cornelio por el jardín izquierdo.

Acuña abrió la cuarta entrada con un sencillo ante el abridor de los Nationals, Brad Lord. Un boleto y un error llenaron las bases antes de que comenzara a llover. Cuando se reanudó el juego, Cornelio entró a lanzar y retiró a Murphy y a Mike Yastrzemski para salir del apuro.

Grant Holmes necesitó solo 26 pitcheos para retirar a los primeros nueve bateadores de los Nationals antes de la pausa. Dylan Dodd lanzó una entrada en blanco y Elieser Hernández (2-0) lanzó las tres siguientes, permitiendo dos imparables, incluido un sencillo de James Wood con dos outs en el sexto episodio para el primer hit de Washington.

El receptor de los Nationals, Keibert Ruiz, salió en la cuarta entrada tras recibir un pelotazo de foul en la careta.

A continuación

Los Bravos llevarán al montículo al zurdo Chris Sale (13-9, 2.06) el viernes en Filadelfia frente al zurdo de los Phillies, Cristopher Sánchez (16-4, 2.52), en el inicio de una serie de cuatro juegos. Los Nationals inician una serie el viernes de visita ante los Los Angeles Dodgers.