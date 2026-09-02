El nuevo dueño de los Angelinos planea construir un nuevo estadio

El nuevo propietario de Los Angeles Angels, Stan Kroenke, planea construir un nuevo estadio de 2.500 millones de dólares para reemplazar el Angel Stadium, según informó Barry M. Bloom de Forbes.

Kroenke acordó el martes comprar los Angels a su veterano dueño Arte Moreno por una cifra récord para la MLB de 4.000 millones de dólares. Se espera que el acuerdo se concrete a principios de 2027.

La empresa del multimillonario estadounidense construyó y es propietaria del SoFi Stadium —el hogar de los Los Angeles Rams de la NFL— y del complejo a su alrededor, el cual será sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Trayectoria de Kroenke

El Angel Stadium, inaugurado en 1966, es el cuarto recinto más antiguo del béisbol, solo por detrás del Fenway Park (1912), Wrigley Field (1914) y Dodger Stadium (1962).

Kroenke, de 79 años, también es dueño de los Denver Nuggets de la NBA, los Colorado Avalanche de la NHL, el Colorado Rapids de la MLS y el club Arsenal de la Premier League.

Moreno fue propietario de los Angels durante más de 23 años. El equipo está a punto de extender su sequía sin clasificar a la postemporada a 12 años, la racha activa más larga de todas las Grandes Ligas.