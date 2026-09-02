Stan Kroenke se convierte en el dueño más rico de MLB

Steve Cohen ya no ostenta el título del propietario más acaudalado de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Stan Kroenke asumirá el control de los criticados Angelinos de Los Ángeles a través de su firma Kroenke Sports & Entertainment, marcando un giro de poder en la industria del deporte.

Según datos de Forbes, Cohen (dueño mayoritario de los Mets de Nueva York) registra un patrimonio neto de 23,000 millones de dólares, superado ahora por la fortuna de Kroenke, calculada en 24,300 millones de dólares.

La operación, revelada por The Athletic, establece una valoración récord para la MLB de US$4,000 millones. Se trata de la segunda transacción millonaria del año, tras la venta de los Padres de San Diego por US$3,900 millones a un grupo encabezado por el boricua José E. Feliciano.

Puntos clave de la transacción

Cifra histórica: La franquicia supera el récord anterior de compra que mantenía Cohen cuando adquirió los Mets en 2020 por US$2,400 millones .

La franquicia supera el récord anterior de compra que mantenía cuando adquirió los Mets en 2020 por . Propietarios en contraste: Mientras Kroenke encabeza el listado de mayor patrimonio, Bob Castellini (Rojos de Cincinnati) se mantiene como el de menor patrimonio reportado, con US$400 millones, tras ceder la gestión a su hijo Phil .

Mientras Kroenke encabeza el listado de mayor patrimonio, (Rojos de Cincinnati) se mantiene como el de menor patrimonio reportado, con US$400 millones, tras ceder la gestión a su hijo . Activos incluidos: El acuerdo de US$4,000 millones abarca la franquicia deportiva y su cadena de transmisión regional, Angels Broadcast Television. No contempla desarrollos inmobiliarios inmediatos.

Potencial inmobiliario y límite salarial

Múltiples analistas del sector señalan que el valor real de los Angelinos podría superar la cifra pactada. Parte del atractivo para la nueva gestión radica en las negociaciones para un eventual límite salarial en la MLB, medida que históricamente ha elevado las valoraciones de equipos en otras ligas profesionales norteamericanas.

A esto se suma la oportunidad de desarrollo urbano en los terrenos contiguos al Angel Stadium —unas 150 hectáreas propiedad de la ciudad de Anaheim—. Un intento previo del saliente propietario, Arte Moreno, por edificar en la zona culminó en controversias políticas.

La llegada de Kroenke, reconocido como el mayor terrateniente privado de Estados Unidos, abre un nuevo capítulo para el espacio comercial del estadio.

Transición en la gerencia

La venta se concreta tras meses de especulación sobre el distanciamiento de Arte Moreno de las operaciones diarias del conjunto. Un reflejo de esta etapa fue la contratación del gerente general interino John Mozeliak por parte de la presidenta del equipo, Molly Jolly, en un proceso donde Mozeliak no sostuvo conversaciones directas con Moreno.

Aunque la firma definitiva se prevé para inicios de 2027, el futuro de la estructura ejecutiva se mantiene en expectativa. Históricamente, el modelo de gestión de Kroenke prioriza la promoción interna y el desarrollo de talento desde sus estructuras base.

Con este movimiento, Kroenke suma a los Angelinos a un portafolio deportivo que incluye a los Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL), Colorado Rapids (MLS) y al Arsenal de la Premier League inglesa.