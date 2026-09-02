VIDEO | Rafael Devers se mantiene encendido: pega jonrón 32 y lleva 10 juegos consecutivos con hit

Rafael Devers continúa demostrando que atraviesa uno de sus mejores momentos ofensivos de la temporada. El dominicano conectó este miércoles su cuadrangular número 32 del año y extendió a 10 partidos consecutivos su racha bateando de hit, aunque los Gigantes de San Francisco necesitaron llegar hasta la décima entrada para vencer 5-4 a los Piratas de Pittsburgh.

Devers volvió a aparecer temprano en el encuentro. En la primera entrada, con un out, el primera base encontró un lanzamiento de Bubba Chandler y desapareció la pelota por encima de la verja para colocar a San Francisco delante en el marcador.

Rafael Devers alcanzó su extrabase #600 en MLB conectando el HR #32 de la temporada. pic.twitter.com/kH4NuIrZYQ — MLB Español (@mlbespanol) September 2, 2026

El batazo no fue uno más en su temporada. Significó el jonrón 32 para Devers, una nueva muestra de la consistencia que ha encontrado con el madero durante las últimas semanas.

Pero su aporte no terminó con el cuadrangular.

Devers terminó la jornada de 3-2, además de recibir dos bases por bolas, y con sus dos imparables consiguió prolongar a 10 juegos su cadena consecutiva conectando de hit. La racha confirma el momento de estabilidad que vive el dominicano, quien se ha convertido nuevamente en una presencia constante en la ofensiva de los Gigantes.

Desenlace batallado

Mientras Devers marcaba la pauta desde temprano, San Francisco tuvo que luchar hasta el último out para conseguir la victoria.

Los Gigantes llegaron a la novena entrada empatados 3-3 y Pittsburgh amenazó con tomar la ventaja al colocar corredores en primera y segunda con dos outs. Sin embargo, Turner Hill realizó una espectacular atrapada deslizándose en el jardín izquierdo para preservar la igualdad y llevar el encuentro a entradas extras.

En el décimo episodio, Bryce Eldridge conectó un doblete productor por la línea del jardín izquierdo para colocar a San Francisco arriba 4-3. Hill añadió posteriormente un elevado de sacrificio que produjo la quinta carrera de los Gigantes.

Pittsburgh consiguió descontar en la parte baja de la entrada, pero Dylan Smith logró cerrar el partido y asegurar su cuarto salvamento.