Vladimir Guerrero Jr. desata su furia con cuadrangular y 5 empujadas en victoria sobre Cleveland

Vladimir Guerrero Jr. volvió a hacer sentir su poder y lo hizo en un momento importante de la temporada. El dominicano conectó un jonrón de tres carreras y produjo cinco anotaciones, su mayor cantidad en lo que va de campaña, para encabezar la ofensiva con la que los Azulejos de Toronto aplastaron 11-0 a los Guardianes de Cleveland la noche del miércoles.

La victoria permitió a Toronto empatar la serie a una victoria por equipo y, al mismo tiempo, acercarse peligrosamente a Cleveland en la lucha por los puestos de postemporada de la Liga Americana.

Los Guardianes conservaron la tercera posición de comodín, pero su ventaja sobre Toronto, Baltimore y Texas se redujo a apenas un juego y medio. Para los Azulejos, el triunfo fue el cuarto en sus últimos cinco partidos y elevó su récord a 21-13 desde el 27 de julio.

Guerrero fue una de las principales razones de la abrumadora victoria.

Vladimir Guerrero Jr. LAUNCHES a 3-run moonshot



The @BlueJays have scored SIX runs in the first two innings! pic.twitter.com/dEWlYVWRbl — MLB (@MLB) September 2, 2026

El primera base dominicano se fue de 4-3 y conectó su cuadrangular en la segunda entrada ante Joey Cantillo, coronando un episodio de cinco carreras que convirtió una ventaja de 3-0 en un cómodo 6-0.

El batazo de tres carreras fue además una muestra del momento que atraviesa Guerrero fuera de casa: los ocho jonrones que ha conectado esta temporada han llegado jugando como visitante.

El inicialista dominicano no estuvo solo en el ataque. El novato Brett Bateman anotó tres veces gracias a los tres imparables de Guerrero, mientras Toronto castigaba al pitcheo de Cleveland desde temprano.

Josh Smith también aportó poder al conectar un jonrón solitario en la octava entrada ante Carlos Hernández, en una ofensiva que terminó con los Azulejos acumulando 11 carreras.

Pero el respaldo ofensivo tuvo como complemento una actuación dominante desde el montículo.

Dylan Cease (10-5), uno de los principales candidatos al premio Cy Young, lanzó seis entradas de apenas cuatro hits. El derecho ponchó a cuatro bateadores, no otorgó boletos y, lo más importante, no permitió que ningún corredor de Cleveland avanzara más allá de la segunda base.

Cease extendió así su excelente momento. No pierde desde el 20 de julio y durante ese período acumula marca de 4-0 con efectividad de 1.38 en ocho aperturas.

Sin embargo, su presentación tuvo un pequeño punto final: se terminó su extraordinaria racha de 19 aperturas consecutivas con al menos siete ponches. Se quedó a una apertura de igualar el récord de las Grandes Ligas para una temporada, establecido por Curt Schilling en 1997 y Randy Johnson en 2001.

Después de Cease, Paul Sewald, Brendon Little y Braydon Fisher completaron la labor monticular para que Toronto limitara a Cleveland a solamente seis imparables.

Explotado en el montículo

Del otro lado, Cantillo vivió una noche para el olvido. El abridor de Cleveland permitió nueve carreras, la mayor cantidad de su carrera, en apenas 5? entradas. Cinco de esas anotaciones fueron sucias, producto de un error cometido por el campocorto Angel Genao.

El receptor Austin Hedges también tuvo que subir al montículo y permitió una carrera en 1? entradas.

La derrota frenó a unos Guardianes que todavía mantienen el control de uno de los puestos de comodín, pero que ahora sienten mucho más cerca la presión de los equipos que vienen detrás.

Toronto, en cambio, continúa acelerando en el tramo decisivo de la campaña. La diferencia de 11 carreras representó la segunda victoria más amplia de los Azulejos en la temporada.

Por Toronto, Guerrero Jr. se fue de 4-3 con 5 CE, 1 CA.

Por Cleveland, José Ramírez terminó de 3-0 al igual que Ángel Martínez.