Los Reds reaccionan a tiempo y remontan a los Padres con jonrones de Brito, Rodríguez y Bleday

Héctor Rodríguez al momento de pegar un jonrón ( ARCHIVO/ MLB )

Los Cincinnati Reds remontaron este miércoles una desventaja de tres carreras para derrotar 7-3 a los San Diego Padres, apoyados en los jonrones de Juan Brito, Héctor Rodríguez y JJ Bleday, y se llevaron la serie de tres partidos.

El triunfo, sin embargo, no fue suficiente para acercar demasiado a Cincinnati a la lucha por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Con récord de 67-73, los Reds quedaron a 6 1/2 juegos de los Arizona Diamondbacks, que ocupan el tercer y último puesto de wild card después de vencer a los Philadelphia Phillies. San Diego, por su parte, quedó a medio juego de Arizona.

Los Padres comenzaron dominando el encuentro. Ty France puso a San Diego arriba 2-0 en la primera entrada al conectar su vigésimo jonrón de la temporada.

En el segundo episodio, Fernando Tatis Jr. produjo la tercera carrera de los visitantes con un sencillo impulsor, colocando a los Padres en una cómoda ventaja de 3-0.

Pero Cincinnati respondió en la tercera entrada y cambió por completo el rumbo del partido.

Juan Brito, el novato de los Reds, apareció con uno de los batazos más importantes de la noche.

El infielder conectó el primer jonrón de su carrera, un batazo de tres carreras que terminó en las gradas del jardín derecho y que igualó el marcador 3-3.

La reacción de Cincinnati no terminó allí. Apenas dos bateadores después, Héctor Rodríguez se voló la cerca con un jonrón solitario para darle a los Reds su primera ventaja del encuentro.

Rodríguez atraviesa además un gran momento ofensivo: ha conectado cinco cuadrangulares en sus últimos 10 partidos.

Cincinnati amplió la diferencia en la sexta entrada. Matt McLain elevó de sacrificio y permitió que los Reds sumaran otra carrera para colocarse 5-3.

La sentencia llegó en el séptimo episodio gracias a JJ Bleday. El jardinero conectó su jonrón número 22 de la temporada, un batazo de dos carreras que recorrió 416 pies, para completar la remontada y establecer el definitivo 7-3.

Mientras la ofensiva hacía su trabajo, el pitcheo de Cincinnati consiguió controlar a los Padres después de aquella explosión inicial.

Brandon Williamson (3-3) tuvo su mejor actuación de la temporada al lanzar 5 1/3 entradas. El zurdo ponchó a cinco bateadores y permitió tres carreras y siete hits.

Después de su salida, el bullpen se encargó de cerrar la puerta: Pierce Johnson, Tejay Antone, Tony Santillan y Emilio Pagán trabajaron sin permitir hits para asegurar la victoria.

Inestabilidad en San Diego

Para San Diego, Casey Mize (5-9) cargó con la derrota. El derecho lanzó cuatro entradas y permitió cuatro carreras y cinco hits, además de ponchar a cuatro bateadores.

Mize no ha encontrado estabilidad desde su llegada a San Diego. Tras ser traspasado el 3 de agosto desde los Detroit Tigers, ha permitido 20 carreras limpias y ha registrado 15 ponches en 27 entradas lanzadas con los Padres.

Los Reds, con tres jonrones y siete carreras consecutivas después de verse abajo 3-0, terminaron celebrando una remontada que les permitió quedarse con la serie. Brito estrenó su cuenta de cuadrangulares en las Grandes Ligas, Rodríguez extendió su buen momento y Bleday puso el broche final con un batazo de 416 pies.

Cincinnati sigue, no obstante, contra el reloj en la pelea por la postemporada. La victoria mantiene viva la esperanza, pero la distancia de 6 1/2 juegos respecto a Arizona deja claro que el margen de error de los Reds es cada vez menor.