Heriberto Hernández y Agustín Ramírez jonronean, pero los Reales evitan ser barridos por Miami

Heriberto Hernández abrió el partido de manera explosiva para los Marlins de Miami al conectar el primer jonrón de apertura de su carrera, pero su batazo no fue suficiente para que el conjunto de Florida completara la barrida sobre los Reales de Kansas City.

Hernández desapareció el primer lanzamiento que vio de Michael Wacha, enviándolo por encima de la cerca del jardín izquierdo-central para colocar a Miami al frente desde el inicio.

Agustín Ramírez también dejó su sello en la ofensiva de los Marlins con un enorme cuadrangular en el cuarto episodio. El receptor dominicano conectó un batazo de 426 pies ante Wacha, abriendo la entrada con su jonrón y devolviendo la ventaja a Miami después de que Kansas City había tomado el control del encuentro.

Fue el cuarto episodio consecutivo en el que Wacha permitió un extrabase para comenzar la entrada.

Desarrollo del partido

Los Marlins habían tomado ventaja nuevamente en el segundo capítulo. Jakob Marsee abrió con un doble y posteriormente anotó con un sencillo de Joe Mack, colocando la pizarra 2-0 a favor de Miami.

Kansas City reaccionó en la tercera entrada con dos carreras. Carter Jensen conectó un triple productor que llevó al plato a Kyle Isbel y luego anotó con un doble de dos outs de Jac Caglianone, igualando el partido.

La respuesta de Miami llegó inmediatamente en la parte alta del cuarto episodio gracias al batazo de Ramírez. Sin embargo, los Reales volvieron a tomar el control en el quinto.

Isbel abrió la entrada con un sencillo y Jensen volvió a aparecer como protagonista. El joven toletero castigó a Sandy Alcántara con un monumental jonrón de 440 pies por el jardín derecho, que puso a Kansas City arriba 4-3.

Jensen estuvo a punto de completar una jornada histórica. El bateador de los Reales conectó jonrón, triple y doble, y se quedó a un sencillo de completar el ciclo. Además, remolcó tres carreras y anotó tres veces, convirtiéndose en la principal figura ofensiva de Kansas City.

Para Jensen, el poder ha sido especialmente notable en los últimos días: suma tres cuadrangulares en sus últimos dos partidos.

Michael Wacha se encargó de sostener la ventaja y terminó con una sólida actuación de seis entradas. El derecho permitió tres carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete bateadores para mejorar su récord a 9-8.

Por los Marlins, Sandy Alcántara lanzó también seis episodios, en los que permitió cuatro carreras y seis imparables. El dominicano buscaba ayudar a Miami a conseguir su tercera barrida de la temporada frente a un equipo de la Liga Americana, pero terminó cargando con la derrota.

Los Reales terminaron de sentenciar el partido en la octava entrada, cuando fabricaron tres carreras para ampliar la ventaja a 7-3 y dejar sin respuesta a los Marlins.

Por Miami, Alcántara lanzó seis entradas, permitió la misma cantidad de hits, cuatro carreras, ponchó a uno y otorgó un boleto.

Con el triunfo, Kansas City evitó la barrida en una noche marcada por el poder de los bates dominicanos de Miami y por una actuación sobresaliente de Jensen, quien se quedó a un sencillo de completar el ciclo y encabezó la ofensiva que permitió a los Reales cerrar la serie con una victoria.