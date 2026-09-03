Jake Holton regresa para los Gigantes del Cibao

Jake Holton ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO )

Los Gigantes del Cibao anunciaron el regreso del inicialista estadounidense Jake Holton para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), luego de una destacada primera experiencia con el conjunto cibaeño.

Su actuación la pasada temporada

Holton, bateador derecho de 28 años, tuvo una sobresaliente actuación durante su primer año con los Gigantes, registrando promedio de .419, con dos cuadrangulares, cinco dobles, ocho carreras remolcadas y siete anotadas en 12 partidos y 51 apariciones al plato.

El inicialista conectó 18 imparables en 43 turnos oficiales, negoció seis bases por bolas y terminó con .510 de porcentaje de embasarse, .674 de slugging y un impresionante OPS de 1.184.

Desempeño en Triple A

Otro aspecto destacado de su actuación fue su producción frente a lanzadores zurdos, contra quienes registró promedio de .455.

Durante la temporada 2026, Holton ha jugado con los Sacramento River Cats, sucursal Triple A de los Gigantes de San Francisco, participando en 74 partidos.

Valoración oficial

En 247 turnos oficiales acumula 54 imparables, 12 dobles, seis cuadrangulares, 44 carreras remolcadas y 33 anotadas, además de negociar 48 bases por bolas, para un porcentaje de embasarse de .354.

Jaylon Pimentel valora su regreso

El gerente general del conjunto, Jaylon Pimentel, destacó la importancia de contar nuevamente con un jugador que ya conoce la liga y que respondió de manera positiva durante su primera experiencia con la organización.

"Jake es un jugador que ya conocemos, que tuvo un impacto importante con nosotros y demostró que puede producir ofensivamente en esta liga. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente con los Gigantes", expresó Pimentel.

Un bate conocido para los Gigantes

El regreso de Holton representa la incorporación de un jugador que ya conoce el circuito y que demostró su capacidad ofensiva durante su primera experiencia en el país.

Además de su poder, el estadounidense mostró una importante capacidad para llegar a las bases y producir carreras, convirtiéndose en una pieza de impacto durante su participación con el conjunto.