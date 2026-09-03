Abner Uribe, el brazo dominicano que sostiene el bullpen de Milwaukee

Abner Uribe lideró las Grandes Ligas en holds en el 2025. ( AFP/MICHAEL REAVES )

En un equipo que ha convertido la consistencia en su principal argumento para dominar las Grandes Ligas, Abner Uribe se ha ganado un lugar entre los brazos de confianza del dirigente Pat Murphy.

Los Cerveceros tienen la mejor marca de todo el béisbol, con 87-53, y avanzan con paso firme hacia su cuarta clasificación consecutiva a la postemporada y lo que sería su tercer título divisional en ese período.

Desempeño de Abner Uribe

Dentro de ese engranaje, el relevista dominicano ha asumido un papel cada vez más importante, generalmente en la séptima entrada.

Uribe llega a este tramo de la estación convertido en uno de los relevistas más efectivos del conjunto.

En sus últimas 23 apariciones no ha permitido carrera limpia y durante esa racha ha trabajado 23.2 entradas, con apenas 11 hits permitidos, siete bases por bolas y 22 ponches.

El derecho, oriundo de Santo Domingo Norte, basa su efectividad en el montículo en un sinker, que utiliza en el 62.5 % de las ocasiones y que alcanza una velocidad promedio de 98.7 mph y completa su repertorio con un slider de 86.7 mph, que emplea en el 37.2 % de sus lanzamientos, según Baseball Savant.

Perspectivas de Milwaukee

El líder de holds en 2025, con 37, ha sido uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas desde el arranque de esa campaña, con una efectividad de 1.79, solo detrás de Aroldis Chapman (1.43) y Josh Hader (1.50).

Con apenas 26 años de edad el lanzallamas dominicano será un recurso importante para Milwaukee en su camino hacia su primera Serie Mundial desde 1982, cuando cayó ante los Cardenales de San Luis, en su intento por salir de la lista de equipos que nunca han ganado el Clásico de Otoño, junto a los Rockies de Colorado, los Rays de Tampa Bay, los Marineros de Seattle y los Padres de San Diego.

38 Triunfos tiene el relevo de Milwaukee, la segunda mayor cifra en MLB detrás de los Medias Blancas.