Heriberto Hernández se une a la fiesta de los jonroneros dominicanos

Heriberto Hernández, en un poco más de una temporada, ha demostrado que puede ser uno de los nuevos exponentes del poder dominicano en las Grandes Ligas.

En su primera campaña completa en las Mayores, el jardinero de los Marlins alcanzó los 20 cuadrangulares y ya suma 22 en 107 partidos, para convertirse en uno de los 10 quisqueyanos que han llegado a la veintena este año, un grupo que encabeza Junior Caminero con 37.

Hernández y Luis García Jr., que ha conectado 28 en una campaña repartida entre Nacionales y Yanquis, conforman la lista de primerizos que logran 20 o más vuelacercas en un curso.

Esa lista puede crecer, el receptor de los Orioles de Baltimore, Samuel Basallo, tiene 17 jonrones. Ezequiel Durán, utility de los Vigilantes de Texas, y el jardinero novato de los Piratas de Pittsburgh, Esmerlyn Valdez, acumulan 16 cada uno y son serios candidatos a unirse al grupo.

Tatis Jr. está a uno

Fernando Tatis Jr. se encuentra a las puertas del grupo. Terminó la jornada de ayer con 19 cuadrangulares, y con uno más extenderá a cuatro su racha de estaciones consecutivas con al menos 20.

Los activos

Desde 2021, Manny Machado, Rafael Devers, Willy Adames y Juan Soto son los únicos dominicanos que han conseguido la marca en cada una de las temporadas posteriores a la pandemia, y los cuatro ya han vuelto a superar la marca en la zafra 2026.

Ramírez en peligro

La racha de José Ramírez está comprometida, arrancó la jornada con 11 y restándole 24 partidos para completar la temporada regular a los Guardianes, su racha desde el 2021 corre peligro.

La situación representa uno de los retos más importantes del tramo final para un jugador que durante los últimos años ha convertido la producción de poder en una de sus principales constantes ofensivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-02-at-222543-4e0a6430.jpeg Los dominicanos con las rachas más largas de 20 o más cuadrangulares (DIARIO LIBRE)

Un crecimiento sostenido

El número de dominicanos que alcanzan los 20 cuadrangulares también refleja el crecimiento de la producción de poder del país en las Grandes Ligas.

En 2021 fueron 11 los jugadores de República Dominicana que llegaron a la cifra. Un año después el número descendió a ocho, pero volvió a crecer hasta 16 en 2023 y se mantuvo en 16 en 2024.

En 2025 se produjo el registro más alto del período reciente, con 19 dominicanos conectando 20 o más cuadrangulares.

La temporada de 2026 ya tiene a 10 dominicanos en esa categoría y todavía quedan partidos suficientes para que Basallo, Durán y Valdez puedan ampliar el grupo.