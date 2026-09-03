Jacob Misiorowski es bateado con libertad por los Cachorros

La peor apertura de la temporada para Jacob Misiorowski fue solo un inconveniente menor para los imparables Cerveceros de Milwaukee.

Misiorowski pasó apuros en condiciones de calor y humedad la noche del miércoles, permitiendo cinco carreras y cinco imparables en cuatro entradas ante los Cachorros de Chicago. Sin embargo, Milwaukee vino de atrás para llevarse la victoria 9-5 en el Wrigley Field.

«Va a aprender una lección de esto», dijo el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy. «No tuvo control de su bola rápida. Tuvo que ir esquivando golpes. Se estuvo resbalando en el terreno otra vez al principio... No tuvo su mecánica perfecta, y eso va a ser clave de cara al futuro».

Misiorowski ponchó a cinco y otorgó cuatro bases por bolas en su apertura número 26 de la temporada y la 40 de su carrera. Las cinco carreras limpias y los cuatro pasaportes empataron las marcas más altas de su carrera.

El diestro de 6 pies y 7 pulgadas de estatura había permitido tres carreras limpias o menos en sus primeras 25 aperturas de este año, consolidándose como el favorito para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Su efectividad subió a 1.97, la cual aún lidera las Grandes Ligas. También encabeza las Mayores con 227 ponches en 155 entradas en apenas su segunda campaña en las Gran Carpa.

«No me sentí de lo mejor, no me sentí genial», comentó Misiorowski. «Obviamente se sentía todo muy húmedo todo el tiempo. El clima influyó en eso, así que perdí el agarre, pero, ya sabes, tuve que hacer que funcionara».

Misiorowski, de 24 años y poseedor de una zancada muy larga en su mecánica de lanzamiento, señaló que un montículo blando representa un desafío enorme.

«Empiezas a dudar de todo, intentas buscar lanzamientos demasiado perfectos y afinar de más», explicó, «por lo que empiezas a fallar en la mecánica, así que tienes que calmarte y descifrar la manera de salir adelante».

Los problemas de Misiorowski comenzaron en la primera entrada. Le otorgó un pasaporte al primer bateador Pete Crow-Armstrong y, con un out, permitió un cuadrangular de dos carreras a Alex Bregman.

Los Cachorros sumaron tres más en el segundo episodio. Tyrone Taylor conectó un sencillo remolcador antes de que Misiorowski diera bases por bolas a Crow-Armstrong y a Seiya Suzuki, llenando las almohadillas. Un bateador después, Bregman pegó un sencillo de dos carreras por el centro del terreno para poner el juego 5-3.

«Su mecánica tiene que estar a punto», agregó Murphy. «Tiene que dominar su recta. Si no domina la recta es bueno, pero no... ya vieron lo que pasó esta noche, y le da bases por bolas a la gente».

Misiorowski logró salir del apuro tras un sencillo de Ian Happ con un out en la tercera entrada. En el cuarto episodio, Seiya Suzuki negoció pasaporte con dos outs, pero Misiorowski retiró a Bregman con un elevado al campocorto.

Reacción del equipo

Realizó 92 lanzamientos, 53 de ellos en zona de strike, y los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, ya ganaban 6-5 cuando él abandonó el juego.

«Hoy no resultó ser su mejor día en el montículo», comentó el jardinero venezolano de los Cerveceros, Jackson Chourio, a través de un intérprete. «Pero una vez más, el grupo aquí pudo respaldarlo y hacer nuestra parte para llevarnos la victoria».

Chourio conectó su jonrón número 21 de la campaña en una noche en la que pegó cuatro hits. JoJo Romero, Antonio Senzatela, Abner Uribe, Aaron Ashby y Trevor Megill lanzaron cada uno una entrada en blanco desde el relevo, completando la labor en la que solo permitieron seis imparables.

Milwaukee consiguió su sexta victoria en los últimos ocho juegos.

«Eléctrico... Es increíble tener a muchachos así respaldándote», dijo Misiorowski sobre la actuación del bullpen. «Sabes, tengo una salida difícil y ellos encuentran la manera de sacarla adelante conmigo».