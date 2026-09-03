Konnor Griffin está pautado a regresar a juego este viernes

Konnor Griffin está listo para volver al trabajo.

El campocorto novato de los Pittsburgh Pirates dijo el jueves que se siente bien y tiene la esperanza de ser activado de la lista de lesionados de 60 días el viernes, cuando Pittsburgh abra una serie de tres partidos contra los Los Angeles Angels.

Griffin, de 20 años, no ha jugado desde principios de julio debido a un problema en el nudillo del dedo anular de su mano izquierda. Llevó una férula durante unas seis semanas y ha jugado un puñado de partidos en una asignación de rehabilitación.

"Me ha estado volviendo loco ver los partidos en el teléfono", dijo Griffin, quien firmó una enorme extensión de contrato en abril, poco después de hacer su debut. "Será divertido estar finalmente de vuelta ahí compitiendo".

Los Pirates se han quedado atrás en la lucha por los playoffs de la Liga Nacional durante la ausencia de Griffin. Pittsburgh llegó al partido del jueves contra San Francisco a 5 partidos y medio del último puesto del comodín.

Pittsburgh mantiene la intención de que Griffin regrese esta temporada. El equipo asegura que el riesgo de recaída es bajo y que es importante que adquiera más experiencia durante la etapa inicial de su carrera.

Griffin ha tenido momentos espectaculares. Batea para .276 con cinco jonrones, 25 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 59 juegos, durante una temporada que se ha visto interrumpida por múltiples pasos por la lista de lesionados.

"Simplemente es genial ver cómo mi cuerpo ha sido capaz de superar estas lesiones", afirmó. "Siento que es una buena señal para mí. Estoy entusiasmado de estar de vuelta aquí".

Quizás lo más importante es que Griffin ya no siente dolor.

"Me hice unas pruebas de fuerza de agarre", comentó. "De hecho, esos números fueron mucho más altos de lo que deberían haber sido, lo cual fue una buena señal para mí. Eso me dio mucha confianza en que apretar un bate o apretar el guante no iba a ser un problema".