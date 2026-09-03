Vladimir Guerrero Jr. y Jesús Sánchez impulsan a Toronto a estar a medio juego del Wild Card

Jesús Sánchez al momento de conectar un sencillo. ( ARCHIVO/ AFP )

Vladimir Guerrero Jr. volvió a ser protagonista en la ofensiva de los Azulejos de Toronto, mientras que su compatriota Jesús Sánchez también aportó una carrera impulsada en la victoria 6-3 sobre los Guardianes de Cleveland este jueves.

Guerrero Jr. produjo una carrera con un elevado de sacrificio en el quinto episodio y además anotó en la cuarta entrada, mientras Sánchez conectó un sencillo productor en ese mismo quinto capítulo para ampliar la ventaja de Toronto.

Guerrero Jr. terminó el encuentro de 2-0, con una carrera anotada, una impulsada y una base por bolas. También dejó su huella a la defensa al realizar una buena atrapada en la inicial sobre un batazo de José Ramírez durante la quinta entrada.

Sánchez, por su parte, se fue de 3-1, con una carrera remolcada y un ponche.

La victoria tuvo un peso especial para Toronto en la lucha por la postemporada. Los Azulejos mejoraron a 70-71 y quedaron a apenas medio juego de Cleveland, que con marca de 70-70 conserva por ahora el último puesto de comodín de la Liga Americana.

El triunfo también permitió a Toronto quedarse con el tercer y decisivo encuentro de una serie que enfrentó a dos equipos directamente involucrados en la pelea por octubre.

Los Guardianes fueron los primeros en golpear. En el tercer episodio, Angel Genao conectó un sencillo que permitió anotar a Jo Adell y puso a Cleveland arriba 1-0.

Los Blue Jays ripostaron

Toronto respondió en la cuarta entrada. Guerrero Jr. recibió boleto después de que una pelota de foul cayera entre el receptor Austin Hedges y el tercera base Genao durante su turno. Poco después, Sean Keys conectó un sencillo productor que llevó al dominicano hasta el plato para igualar el partido 1-1.

El golpe decisivo llegó en el quinto capítulo. Los Azulejos fabricaron un rally de cuatro carreras que comenzó con una base por bolas a Ernie Clement y un sencillo de Brett Bateman. Nathan Lukes apareció entonces con un doblete de dos carreras para colocar a Toronto delante 3-1.

Guerrero Jr. agregó otra carrera con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Bateman, y luego Sánchez conectó un sencillo productor ante Colin Holderman para llevar a Lukes al plato y colocar la pizarra 5-1.

Cleveland intentó reaccionar inmediatamente en la parte baja de ese quinto episodio. Austin Hedges conectó un sencillo de dos carreras y redujo la diferencia a 5-3, pero el bullpen de Toronto se encargó de frenar cualquier intento de remontada.

José Soriano abrió por los Azulejos y trabajó 4? entradas. El derecho permitió tres carreras y seis imparables, concedió tres boletos y ponchó a dos. Su frustración fue evidente cuando el manager decidió retirarlo a un out de completar las cinco entradas necesarias para optar por la victoria.

Del otro lado, Tanner Bibee tuvo problemas con el control. El derecho otorgó cinco bases por bolas, igualando el máximo de su carrera, y permitió cinco carreras y cuatro hits en poco más de cuatro episodios.

Con la derrota, cayó a 1-6 en sus últimas ocho aperturas desde el 25 de julio y extendió su sequía de victorias en casa, que se remonta al 20 de julio.

Toronto agregó una carrera de seguridad en el noveno episodio. Ernie Clement conectó un sencillo que permitió anotar a Josh Smith frente a Carlos Hernández, el séptimo lanzador utilizado por Cleveland en el encuentro.

Louis Varland se encargó de cerrar el partido y consiguió su salvamento número 32 de la temporada. El derecho incluso alcanzó una velocidad máxima de 101.5 millas por hora.

Con cinco carreras consecutivas entre la cuarta y quinta entradas y una defensa que también respondió en los momentos importantes, Toronto salió de Cleveland con una victoria que lo deja respirando en la nuca de los Guardianes en una carrera por el comodín de la Liga Americana que se aprieta cada vez más.

Por Cleveland, José Ramírez se fue de 5-1.