Julio Rodríguez, primero que logra el 20-20 en su primer lustro en la MLB

Julio Rodríguez se estrenó en la MLB en 2022 como el Novato del Año de la Liga Americana. ( AFP )

El béisbol tiene una forma poética y a la vez cruel de equilibrar las balanzas. El jueves, el dominicano Julio Rodríguez inscribió su nombre con letras doradas en los libros de récords de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en la historia en registrar al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en cada una de sus primeras cinco temporadas.

<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></source-footnote> Sin embargo, la deslumbrante hazaña individual del estelar jardinero choca de frente con una cruda realidad colectiva: los Marineros de Seattle atraviesan un escenario muy complicado en su intento por clasificarse a la postemporada.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"> <source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

Durante la derrota 7-1 del jueves frente a los Atléticos de Oakland, Rodríguez consiguió robar las bases que le faltaban para asegurar la codiciada marca. A sus 25 años, el oriundo de Loma de Cabrera completó el 20-20 en este 2026, extendiendo una racha invicta que comenzó en su electrizante año de novato en 2022, donde fue elegido el mejor bisoño de la Liga Americana.

Nadie en la centenaria historia de la MLB había logrado combinar poder y velocidad de esta manera ininterrumpida durante su primer lustro en el mejor béisbol del mundo.

La consistencia de "J-Rod" lo consolida como uno de los talentos más puros y completos de su generación. No obstante, el sabor de este récord tiene tintes agridulces para el patrullero central, quien batea para 245.306.402, un OPS de .708 y 60 carreras remolcadas.

Por debajo de sus propios estándares

Si bien es cierto que esta vez Rodríguez comenzó la temporada 2026 mostrando destellos de su inmenso potencial y un sólido ritmo ofensivo, las proyecciones indican que terminará el año quedando lejos de los astronómicos números que lo catapultaron a la élite absoluta de la liga.

Atrás parece quedar, por ahora, su pletórica campaña de 2023, donde deslumbró al mundo beisbolero con 32 cuadrangulares y 37 estafas. Aunque alcanzar el 20-20 es un logro que cualquier pelotero profesional firmaría con los ojos cerrados, para un jugador de su calibre, registrar estadísticas que no amenazan sus topes personales genera un debate sobre su nivel de impacto en la presente zafra.

Todo lo que hace Julio Rodríguez en el diamante se evalúa bajo la inmensa lupa de su estatus económico y la responsabilidad que asumió con la ciudad. En 2022, la gerencia de los Marineros apostó todo su futuro al talento generacional del quisqueyano, otorgándole una histórica extensión que se convirtió en el contrato más lucrativo en los registros del club.

El acuerdo garantizó 209.3 millones de dólares por 12 años, pero con intrincados incentivos y opciones mutuas que podrían disparar su valor total por encima de los 469 millones de dólares a lo largo de 15 temporadas.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></source-footnote> Semejante inversión exige no solo hitos estadísticos, sino la capacidad comprobada de liderar al equipo hacia un éxito sostenido.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"> <source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

El abismo de la postemporada

Es precisamente en el plano colectivo donde el panorama se vuelve sombrío para Seattle. A pesar de contar en su alineación con una figura capaz de reescribir la historia, los Marineros peligran seriamente en sus aspiraciones de jugar en octubre.

Seattle llegó a la jornada del viernes con foja de 66-75, tercero en el Oeste y a 4.5 partidos del último comodín, con cuatro equipos delante.

El equipo se encuentra atrapado en una encarnizada lucha dentro de la competitiva Liga Americana y en la siempre reñida carrera por los puestos de comodín. Sin embargo, la irregularidad en momentos clave los ha ido alejando progresivamente en la tabla de posiciones.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"> <source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

Las derrotas acumuladas en esta recta final han reducido al mínimo su margen de error. La falta de un respaldo ofensivo oportuno que proteja a Rodríguez en el orden al bate, sumada a los baches de su cuerpo monticular, han dejado a Seattle al borde de una nueva decepción.

El 2026 podría ser recordado como el año en que el jugador franquicia de los Marineros rompió moldes históricos, pero también como el año en que el equipo se quedó corto en su intento de acompañar esa grandeza.