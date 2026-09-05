Rafael Devers conecta dos vuelacercas en el triunfo de los Gigantes

Rafael Dever conectó dos cuadrangulares en el triunfo de los Gigantes de San Francisco ( AFP )

Rafael Devers y Christian Koss batearon dos jonrones cada uno el sábado, impulsando a los San Francisco Giants a una victoria por 9-5 sobre los New York Mets.

Fue la segunda vez esta temporada que al menos dos jugadores de los Giants batean dos jonrones en el mismo partido. Willy Adames, Matt Chapman y Casey Schmitt conectaron dos cuadrangulares cada uno en una paliza por 18-3 sobre los Chicago Cubs el 5 de junio.

Esta es la primera temporada en la que los Giants tienen dos partidos con al menos dos jugadores bateando dos jonrones desde 1958, cuando Willie Mays y Daryl Spencer lo hicieron en juegos consecutivos contra los Los Angeles Dodgers el 12 y 13 de mayo.

El juego de dos jonrones fue el tercero de esta temporada para Devers y el número 23 de su carrera en las Grandes Ligas. Los 35 jonrones de Devers representan la cifra más alta para un jugador de los Giants desde que Barry Bonds conectó 45 en 2004.

Devers, quien tuvo un jonrón, dos dobles y cinco carreras impulsadas en la derrota de los Giants por 10-6 el viernes, batea para .420 (de 50-21) con nueve jonrones y 21 carreras impulsadas en sus últimos 13 partidos.

El juego de dos jonrones fue el primero para Koss, quien llegó al sábado con cuatro cuadrangulares en sus primeros 124 partidos en las Grandes Ligas. Koss estuvo a punto de conectar otro jonrón en la novena entrada, pero Juan Soto hizo una atrapada saltando contra la pared del jardín izquierdo.

Osleivis Basabe y Grant McCray también conectaron cuadrangulares para los Giants, cuyos seis jonrones se quedaron a uno de su marca máxima de la temporada, establecida el 5 de junio.

Anthony Molina (3-0) permitió un solo imparable —un jonrón de dos carreras de A.J. Ewing en el segundo episodio— y ponchó a seis en cinco entradas.

El jonrón de Ewing fue el primero que conecta desde el 8 de julio.

Brett Baty negoció un boleto con las bases llenas en la séptima entrada y conectó un doble impulsor de dos carreras en la novena para Nueva York.

El lanzador zurdo novato de los Mets, Zac Thornton (3-5), permitió seis carreras —la mayor cantidad de su carrera— y ponchó a seis en cinco entradas.

Próximo partido

El diestro de los Mets, Christian Scott (4-4, 3.80 de efectividad), abrirá el último juego de la serie el domingo con ocho días de descanso. Los Giants aún no habían anunciado a su lanzador abridor.