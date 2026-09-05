Roberts está esperanzado de que Ohtani evite la lista de lesionados

Shohei Ohtani tuvo un segundo día consecutivo de descanso el viernes mientras la superestrella de los Los Ángeles Dodgers lidia con diversas lesiones.

Ohtani sonrió y se rió en el dugout mientras veía el juego del jueves, e ingresó al terreno con sus compañeros de los Los Ángeles Dodgers para celebrar una victoria por dejada en el terreno (walk-off) de 3-2 sobre St. Louis, con la que evitaron ser barridos en la serie.

Situación médica de Ohtani

"Ayer estuvo bastante jovial, lo cual fue una buena señal, un poco más animado de lo que lo he visto en meses", dijo el manager Dave Roberts antes de que los Dodgers abrieran una serie de tres partidos contra Washington.

Los síntomas de Ohtani en el bíceps derecho, el cuello y la rodilla izquierda no han mejorado en las últimas semanas, aunque Roberts sigue sin comprometerse sobre la posibilidad de enviarlo a la lista de lesionados.

Impacto en el rendimiento

"Tengo esperanzas", dijo el manager, "pero no diría que estoy confiado".

Inicialmente, las lesiones estaban retrasando el regreso de Ohtani a lanzar, pero ahora están afectando su bateo. Batea para .279 con 30 jonrones y 80 carreras impulsadas.

Roberts dijo que Ohtani no ha admitido que su rendimiento se haya visto afectado por sus lesiones.

Decisiones del equipo

"Lo que vimos hace un par de noches no era él, así que está claro que no se sentía bien", comentó Roberts.

Ohtani ha estado "muy de acuerdo" con el enfoque cauteloso del equipo hacia su situación.

"Él quiere estar ahí fuera, quiere jugar", dijo Roberts, "pero entiende que cualquier decisión que tomemos es lo mejor para él y para el equipo".

Ohtani no ha hablado con los medios en casi tres semanas.

El jardinero central Tommy Edman volvió a ocupar el puesto de primer bate de Ohtani contra Washington, mientras que Alex Call se mantuvo como bateador designado, bateando de séptimo. Edman se fue de 5-4 con dos carreras anotadas el jueves.