Resumen MLB: Fernando Tatis Jr. y Manny Machado la sacan en la misma entrada; Hernández da el 24

Fernando Tatis Jr., Jake Cronenworth y Manny Machado conectaron jonrones consecutivos en la misma primera entrada del partido en el que los Padres de San Diego vencieron a los Yankees 4-3.

Fue apenas la segunda vez en la historia de los Padres en la que se conectan tres jonrones consecutivos al inicio de un partido, desde que sucedió en 1987.

Fernando Tatis Jr. and Jake Cronenworth go back-to-back to start things off for the @Padres! pic.twitter.com/2K6OnmErMU — MLB (@MLB) September 6, 2026

Tatis Jr. (que terminó de 4-1, 1 CE, 1 CA), aprovechó un lanzamiento rompiente que se quedó colgado de Gerrit Cole y puso a viajar la pelota 371 pies hacia el jardín derecho para sumar su vigésimo jonrón de la campaña, todos ellos logrados desde el 30 de mayo, tras un lento inicio.

SDP - Manny Machado Solo HR (26)



416 ft | 109.2 mph | 18°

⚾️ 97 mph four-seam fastball (NYY - RHP Gerrit Cole)

️ Out in 18/30 parks



NYY (0) @ SDP (3)

1st#ForTheFaithful pic.twitter.com/1w42obQSX9 — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 6, 2026

Cronenworth disparó su quinto de la temporada, mientras que Machado (de 3-1, 1 CE, 1 CA), conectó su vuelacercas 26 del año y el número 395 de su carrera, el cual recorrió una distancia de 416 pies hacia el jardín central.

Por los Yankees, Amed Rosario de 1-1, 1 CE, Jasson Domínguez de 4-1.

De la Cruz brilla

Los Rojos derrotaron 12-8 a los Cerveceros, y en ese partido Elly de la Cruz empalmó un cuadrangular de dos carreras, su número 23, además ligar un doble remolcador de dos en cuatro turnos, con lo que empujó cuatro rayitas. Juan Brito se fue 4-3, 1 CE.

Heriberto encendido

Los Marlins aplastaron 10-3 a los Cubs, Heriberto Hernández continúa su gran producción con su jonrón 24, se fue de 4-2, 2 CE, 2 CA y en los últimos 15 partidos la ha sacado seis veces, tiene un OPS de .998 y ha traído 12 al plato.

En otros partidos, Walbert Ureña de los Angelinos se batió en un duelo de pitcheo que perdió 1-0 contra Paul Skenes de los Piratas. Ureña (9-10, 2.74) laboró en ocho entradas, permitió tres hits (uno de ellos, jonrón solitario de Henry Davis), ponchó a cuatro y dio un boleto.

En la victoria de San Luis 10-8 sobre los Rockies, el relevsta dominicano George Soriano lanzó un tercio en el noveno episodio, y se anotó su tercer salvamento de la campaña. En el partido, el novato Joshua Báez se fue de 3-2, empujó una vuelta y anotó otra.

Ezequiel Durán se fue de 5-3, 1 CA, 1 CE en el triunfo de Texas 8-6 sobre Tampa Bay. Junior Caminero empujó una carrera, tomó dos boletos, y se fue en blanco en dos turnos oficiales.