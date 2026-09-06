VIDEO | Geraldo Perdomo abandona tras recibir un contundente pelotazo en el casco

Geraldo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks (n.º 2), abandona el partido en la tercera entrada contra los Houston Astros en el Daikin Park, el 6 de septiembre de 2026, en Houston, Texas. ( TIM WARNER/GETTY IMAGES/AFP )

El domingo terminó con preocupación para el dominicano Geraldo Perdomo, quien tuvo que abandonar el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Astros de Houston después de recibir un fuerte impacto en el casco mientras corría hacia la segunda base durante la tercera entrada.

Perdomo había iniciado el episodio con un sencillo y se encontraba en plena carrera cuando su compatriota Ketel Marte conectó una línea de 93 millas por hora que terminó golpeándolo en el costado del casco. El impacto fue inmediato: el campocorto de Arizona cayó al terreno y comenzó a retorcerse de dolor, provocando que jugadores de ambos equipos se acercaran rápidamente para comprobar su estado.

Geraldo Perdomo was hit in the head by a line drive off the bat of Ketel Marte while on the basepath.



He walked off unassisted and appears to be okay. We wish him a speedy recovery pic.twitter.com/3NIg4jyBba — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) September 6, 2026

Durante varios minutos, Perdomo permaneció boca arriba mientras los preparadores físicos lo atendían. La escena generó un momento de tensión en el estadio, aunque posteriormente el dominicano logró incorporarse y conversar brevemente con el personal médico antes de ser ayudado a ponerse de pie.

Salió por sí mismo

Perdomo, finalmente, abandonó el terreno caminando por sus propios medios. Arizona tuvo que reorganizar su defensa para cubrir su ausencia. El venezolano Ildemaro Vargas, que se encontraba en la primera base, pasó al campocorto en la parte baja de la entrada, mientras que Tim Tawa ingresó al encuentro para ocupar la inicial.

El equipo no ofreció de inmediato detalles adicionales sobre la condición física de Perdomo, por lo que el principal interés quedó centrado en conocer el resultado de las evaluaciones médicas tras el fuerte golpe recibido en el casco.

El episodio dejó en segundo plano cualquier aspecto deportivo del encuentro: por encima del resultado, la preocupación estuvo durante varios minutos con Perdomo, quien protagonizó uno de esos momentos que recuerdan los riesgos que existen incluso en una jugada aparentemente rutinaria dentro de un partido de Grandes Ligas.