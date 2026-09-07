Aaron Judge es activado por los Yankees tras perderse 83 partidos

Aaron Judge en acción con los Yankees durante la actual campaña. ( ARCHIVO/ AP )

Aaron Judge está de vuelta, y los Yankees de Nueva York recuperan a una de sus principales figuras para la recta final de la temporada. El toletero fue activado este lunes de la lista de lesionados de 60 días, justo antes del inicio de la serie contra los Rockies en el Yankee Stadium, poniendo fin a una ausencia de 83 partidos.

El regreso de Judge se produjo después de completar un paso importante en su recuperación. Durante el entrenamiento del lunes en el Yankee Stadium, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana enfrentó lanzamiento en vivo por primera vez desde que sufrió la fractura de una costilla a finales de mayo, una señal de que estaba listo para volver a competir.

Los Yankees decidieron no enviarlo a una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores. El manager Aaron Boone explicó que el equipo tiene distintas alternativas para recuperar progresivamente la resistencia del jugador y planteó la posibilidad de que Judge dispute inicialmente entre cinco y siete entradas antes de abandonar el encuentro.

La espera ha sido larga para Judge, quien incluso acompañó al equipo durante su reciente gira de seis partidos por la costa oeste. Aunque todavía no podía jugar, permaneció junto a sus compañeros en el dugout y observó cada lanzamiento durante la serie que terminó el domingo.

Su campaña 2026

Cuando fue colocado en la lista de lesionados el 5 de junio, Judge estaba bateando para .248/.375/.533, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Su ausencia representó un golpe importante para Nueva York, aunque el equipo logró mantener un récord de 45-38 durante los 83 encuentros que el poderoso bateador se perdió.

Durante agosto, Judge recibió autorización para retomar progresivamente las actividades de béisbol. Comenzó con ejercicios de bateo desde el tee y lanzamientos suaves, antes de avanzar hacia prácticas de bateo con lanzamientos por encima del brazo. También realizó dos sesiones sobre el terreno durante la serie de los Yankees en San Diego.

El toletero completó además trabajos para recuperar distintos aspectos de su juego, incluyendo enfrentamientos contra máquinas de alta velocidad, carreras de bases y ejercicios defensivos en los jardines. Los Yankees tienen previsto utilizarlo como jardinero derecho titular, y no limitar su participación al puesto de bateador designado.

Ahora la gran incógnita será cuánto tiempo necesitará Judge para recuperar completamente su ritmo después de varios meses de inactividad. Él mismo comparó este período con una especie de temporada baja adicional, aunque aseguró: "No estoy demasiado preocupado por el poder ni por la velocidad del bate".

Su regreso llega con una recomendación especial: evitar las barridas cuando sea posible, debido a que la lesión inicial ocurrió el 26 de abril en Houston, cuando intentó atrapar un elevado.