Brayan Bello brilla en su regreso como abridor y guía el triunfo de Boston

El lanzador de los Boston Red Sox, Brayan Bello, realiza un pitcheo durante una salida en la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

Brayan Bello aprovechó la oportunidad de regresar al puesto de abridor y respondió con una actuación que puede significar un nuevo comienzo en su temporada con los Medias Rojas de Boston. El derecho dominicano lanzó cinco entradas en blanco y ayudó a su equipo a derrotar 5-2 a los Angelinos este lunes en Fenway Park.

La apertura tenía un significado especial para Bello, pues fue la primera que realizó con Boston desde el 4 de junio. Durante buena parte de la segunda mitad de la campaña había desempeñado el papel de relevista largo, pero los Medias Rojas decidieron devolverle la responsabilidad de iniciar un encuentro.

La decisión representaba una apuesta importante, tomando en cuenta las dificultades que había experimentado como abridor. Antes de este encuentro, Bello tenía récord de 1-6 y efectividad de 10.35 en ocho aperturas, números que contrastaban con el rendimiento que había mostrado recientemente trabajando como relevista.

Cambio efectivo

Esta vez, sin embargo, el dominicano mostró una versión mucho más efectiva. En sus cinco episodios de trabajo permitió cuatro imparables, concedió dos boletos y ponchó a siete bateadores. Aunque necesitó 103 lanzamientos para completar su labor, consiguió mantener a los Angelinos sin anotaciones durante toda su presentación.

Para Bello, el resultado también significó poner fin a una espera importante. Consiguió su primera victoria como abridor desde el 12 de abril, cuando derrotó a los Cardenales en San Luis, y además registró apenas la séptima apertura sin permitir carreras de su carrera.

El propio lanzador reconoció que volver a iniciar un partido después de varias semanas cumpliendo otra función le produjo sensaciones diferentes al comienzo. "Al principio me sentí un poco extraño, pero pude encontrarme nuevamente y recuperar el ritmo rápidamente", expresó Bello después de su actuación.

La oportunidad de abrir tampoco fue casual. El manager interino Chad Tracy y su cuerpo técnico diseñaron el plan con la intención de darle descanso adicional a los otros cinco abridores de la rotación durante el resto de la semana. Bello recibió la pelota y respondió de la mejor manera posible, completando cinco episodios sin permitir carreras.