Geraldo Perdomo vuelve tras un pelotazo en el casco y pega batazo decisivo el triunfo de Arizona

Geraldo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks, frente a los Cincinnati Reds en el Great American Ball Park el 12 de junio de 2026 en Cincinnati, Ohio. ( ANDY LYONS/GETTY IMAGES/AFP )

La recuperación de Geraldo Perdomo tuvo un desenlace alentador. Apenas un día después de abandonar el partido contra los Astros de Houston tras recibir un fuerte impacto en el casco, el campocorto dominicano regresó a la alineación de los Arizona Diamondbacks y respondió con un batazo decisivo en la victoria 5-4 sobre los Reales de Kansas City, en 10 entradas.

Perdomo fue protagonista en el décimo episodio, cuando conectó un sencillo de dos carreras hacia el jardín derecho con dos outs, ampliando la ventaja de Arizona y colocando a los Diamondbacks en posición de resistir la reacción de Kansas City.

El batazo fue especialmente importante porque los cinco rayos anotados por Arizona en esa entrada terminaron siendo necesarios para asegurar el triunfo.

El dominicano terminó la jornada de 4-1, con una carrera anotada y una remolcada según la anotación oficial, además de recibir una base por bolas. Su producción ofensiva llegó en el momento más importante de un encuentro que permaneció empatado sin carreras durante las primeras nueve entradas.

La actuación adquirió un significado especial por lo ocurrido apenas 24 horas antes. Perdomo había abandonado el duelo del domingo frente a Houston después de ser impactado en el costado del casco por una línea conectada por su compatriota Ketel Marte mientras corría entre primera y segunda base.

La escena generó preocupación en el Minute Maid Park. Perdomo permaneció tendido durante varios minutos mientras recibía atención médica, pero posteriormente pudo abandonar el terreno de juego caminando por sus propios medios.

El golpe, de acuerdo con reportes posteriores, fue diagnosticado como una contusión en la cabeza y no obligó al quisqueyano a entrar en el protocolo de conmociones.

Se reintegró

Por eso, su presencia en la alineación de Arizona este lunes representó una señal positiva. En lugar de necesitar tiempo adicional para recuperarse, Perdomo volvió al terreno y terminó aportando el batazo que ayudó a construir la ventaja definitiva de los Diamondbacks.

En la temporada, el campocorto mantiene una línea ofensiva de .251, producto de 126 imparables en 501 turnos, con nueve cuadrangulares, 49 carreras impulsadas y un OPS de .724. Su aporte ha sido particularmente importante desde la parte alta del orden ofensivo y también por su valor defensivo en el campocorto.

Con la victoria, Arizona mejoró su récord a 77-68 y consiguió otro triunfo cerrado en su lucha por mantenerse en la pelea de la Liga Nacional.

En medio de esa carrera, Perdomo dejó claro que el susto del día anterior no le impidió volver a ser protagonista: regresó al lineup y, cuando los Diamondbacks más lo necesitaban, respondió con un batazo de dos carreras.

Por Arizona, Ketel Marte terminó de 4-1, 1 CE, 1 CA, 1 BB; El relevista Justin Martínez (2-0) se anotó la victoria luego de lanzar el noveno episodio en blanco, otorgó un boleto y ponchó a uno.

Por Kansas City, el tenarense Steven Cruz tiró un entrada completa, permitió dos hits y abanicó a uno.