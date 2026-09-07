VIDEO | Kyle Schwarber jonronea por tercer partido seguido, y lidera la MLB con 43

Kyle Schwarber al momento de conectar un cuadrangular en un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

Kyle Schwarber volvió a demostrar por qué es el líder de jonrones de las Grandes Ligas. El toletero de los Phillies de Filadelfia conectó este lunes su cuadrangular número 43 de la temporada, líder absoluto de la MLB, para romper un empate sin carreras en el octavo episodio y conducir a su equipo a una victoria 1-0 sobre los Braves de Atlanta.

El jonrón de Schwarber llegó con dos outs en la parte baja del octavo capítulo, cuando castigó una recta del derecho Didier Fuentes y envió la pelota a 415 pies hasta las gradas superiores del jardín derecho.

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Fue, además, su tercer cuadrangular en igual cantidad de partidos y el batazo que terminó definiendo un duelo dominado por el pitcheo.

Pero mientras Schwarber aportaba el único daño ofensivo del encuentro, Jesús Luzardo se encargaba de construir una actuación magistral desde el montículo. El zurdo lanzó el primer juego completo de su carrera, trabajó las nueve entradas con 109 lanzamientos, permitió apenas dos imparables y una base por bolas, mientras ponchaba a 12 bateadores de Atlanta.

Dominio desde la lomita

Luzardo (14-5) mantuvo bajo control a una ofensiva de los Braves que llegó al encuentro con récord de 85-59 y que había ganado tres de sus cuatro partidos anteriores.

Atlanta no pudo producir una carrera ante el venezolano, y su primer corredor llegó en el tercer episodio, cuando Austin Riley fue golpeado en el pie por un lanzamiento rompiente de Luzardo.

Los Braves consiguieron su primer hit en la cuarta entrada, gracias a un sencillo de Matt Olson al jardín central. A partir de ahí, sin embargo, Luzardo continuó imponiendo condiciones y completó la blanqueada sin permitir que Atlanta encontrara la fórmula para llevar corredores al plato.

Del otro lado, Grant Holmes también protagonizó una sólida presentación por Atlanta. El derecho mantuvo a Filadelfia sin anotaciones durante seis entradas, permitió tres hits y dos bases por bolas y ponchó a seis.

En el primer inning tuvo que salir de un problema con las bases llenas, después de que Schwarber conectara sencillo, Bryce Harper recibiera boleto y Alec Bohm también fuera caminado con cuatro lanzamientos consecutivos. Holmes terminó la amenaza retirando a Bryson Stott con una línea al jardín central.

Los Phillies tuvieron pocas oportunidades ofensivas durante el encuentro. Brandon Marsh conectó un sencillo para abrir el quinto episodio, pero Justin Crawford bateó para doble matanza y terminó con la amenaza.

En el sexto, Trea Turner produjo el primer extrabase del partido con un doblete profundo hacia el jardín izquierdo-central, aunque quedó varado cuando Holmes retiró a los siguientes dos bateadores.

Con el triunfo, Filadelfia mejoró a 81-63 y dividió la serie de cuatro partidos frente a Atlanta. La victoria tuvo como protagonistas a dos figuras que resolvieron el partido en momentos distintos: Schwarber con su jonrón 43, que lo mantiene en la cima de la MLB, y Luzardo con una actuación dominante que culminó con el primer juego completo de su carrera.