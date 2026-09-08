Aaron Judge regresa con los Yankees tras 100 días de ausencia, se va en blancco en 3 turnos

Aaron Judge, número 99 de los New York Yankees, reacciona tras poncharse en la sexta entrada mientras Hunter Goodman, del número 15 de los Colorado Rockies, defiende en el Yankee Stadium el 8 de septiembre de 2026, en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. ( ELSA/GETTY IMAGES/AFP )

Aaron Judge volvió este martes a la alineación de los Yankees después de 100 días de ausencia, y aunque su regreso no estuvo acompañado por una gran actuación ofensiva, el simple hecho de verlo nuevamente en el terreno de juego representó una de las noticias más importantes para Nueva York en el tramo decisivo de la temporada.

El capitán de los Yankees ocupó el tercer puesto del orden y defendió el jardín derecho en la victoria 5-3 sobre los Rockies de Colorado.

El regreso de Judge puso fin a una espera marcada por la paciencia y la incertidumbre que generó la fractura por estrés en la costilla derecha que lo llevó a la lista de lesionados. Para Aaron Boone, sin embargo, nunca existió la duda de que tendría nuevamente a su capitán en la alineación antes de concluir la temporada.

"Creo que es real. Su presencia es muy real", expresó Boone antes del encuentro, al describir el ambiente que se vivía en el Yankee Stadium. "Obviamente, sabes lo que significa para esos muchachos, no solo como jugador, sino también como persona dentro de ese vestuario, como capitán. Creo que todos están emocionados".

La expectativa se hizo evidente desde el primer turno de Judge. Cuando apareció en el plato durante la primera entrada, el público del Yankee Stadium se puso de pie y permaneció así durante toda su primera aparición ofensiva en **más de tres meses.

Con Cody Bellinger en primera base, Judge dejó pasar dos lanzamientos fuera de la zona del abridor Gabriel Hughes y luego conectó de foul dos sliders ubicados en la parte exterior del plato. Finalmente, Hughes lo retiró por la vía del ponche con una recta de cuatro costuras de 93 mph.

La jornada ofensiva de Judge terminó con 0-3 y dos ponches, pero hubo señales alentadoras en su regreso. En la cuarta entrada hizo swing a una recta de Hughes en cuenta de 2-1, con una velocidad de bate de 78.3 mph, prácticamente idéntica a su promedio de temporada de 78.1 mph.

El batazo salió hacia el jardín central con una velocidad de salida de 95.1 mph.

En su última aparición, durante el sexto episodio, Judge volvió a poncharse, esta vez mirando una recta de **94 mph** ubicada en la esquina interior, con cuenta completa de 3-2.

Defensivamente, Judge permaneció seis entradas en el jardín derecho. No registró outs, aunque tuvo que desplazarse hacia su derecha en un par de ocasiones, primero ante un elevado y posteriormente ante un jonrón conectado por Adael Amador en la tercera entrada.

Decisión calculada

El regreso de Judge también estuvo cuidadosamente planificado. Antes de ser activado el lunes, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana realizó un entrenamiento completo en el Yankee Stadium, enfrentándose a lanzadores en vivo en múltiples turnos y reproduciendo durante varias entradas las situaciones defensivas de un partido.

Judge había dejado claro que no quería realizar una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores. Con septiembre ya en marcha y los Yankees inmersos en la lucha por la postemporada de la Liga Americana, el club optó por una solución intermedia.

Nueva York había entrado al lunes con marca de 81-62, cuatro juegos detrás de Tampa Bay, que tenía récord de 85-58. Por eso, Judge, Boone, el entrenador de fuerza y acondicionamiento Brett McCabe y el resto del personal de entrenamiento acordaron tratar la primera serie contra Colorado como una especie de asignación de rehabilitación, con el propósito de "llevarlo de vuelta de manera inteligente".

Boone advirtió que Judge no disputaría necesariamente partidos completos durante los primeros días de su regreso.

"Hoy no jugará todo el partido, aunque él quiere hacerlo", explicó el manager. "Voy a ser consciente de eso, especialmente durante esta primera semana. Probablemente tendrá uno de los días de esta serie libre. Cada noche ajustaremos de acuerdo con lo que veamos".

La cautela, sin embargo, no significa que los Yankees pretendan limitarlo excesivamente. Según Boone, Judge llevaba semanas sin presentar síntomas, uno de los primeros requisitos que debía cumplir antes de regresar a la acción.

A medida que aumentó su trabajo de fortalecimiento y carrera, Judge informó que no estaba experimentando restricciones en sus entrenamientos. Esa evolución, combinada con las semanas de paciencia que tuvo la organización, permitió finalmente que el capitán regresara al lugar que los Yankees habían reservado para él.

Judge fue colocado en el tercer puesto, entre Cody Bellinger y Luis García Jr., aportando nuevamente su presencia a una alineación que ha tenido que lidiar con un exceso de bateadores zurdos. Su regreso también significó volver a tener en el corazón del orden a quien es considerado por muchos como uno de los mejores bateadores, si no el mejor, del béisbol.