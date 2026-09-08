VIDEO | Juan Soto pega su jonrón 24, Sandy Alcántara es bateado libremente en triunfo de Mets

Juan Soto al momento de conectar un cuadrangular. ( ARCHIVO/ AFP )

Un colosal jonrón de tres carreras del dominicano Juan Soto en la segunda entrada fue el batazo definitivo que guio la victoria de los New York Mets 7-5 sobre los Miami Marlins en el loanDepot park.

Con el juego 2-0 a favor de los neoyorquinos, Soto castigó los envíos del abridor estelar de los Marlins, Sandy Alcántara, con su jonrón 24 de la temporada, y ampliando la ventaja a un cómodo 5-0 que marcó el destino del encuentro.

NYM - Juan Soto 3-run HR (24)



417 ft | 108.2 mph | 28°

⚾️ 95.7 mph sinker (MIA - RHP Sandy Alcantara)

️ Out in 26/30 parks



NYM (5) @ MIA (0)

2nd#LGM pic.twitter.com/OscawEE1XK — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 8, 2026

Este estacazo no solo ratificó el poder y el gran momento que vive el patrullero quisqueyano, sino que fue la punta de lanza de una ofensiva de los Mets que atacó temprano y sin piedad al pitcheo de Miami.

Más allá del protagonismo de Soto, el encuentro estuvo lleno de emociones desde el primer pitcheo.

El campocorto Francisco Lindor encendió la chispa en la misma primera entrada con un cuadrangular solitario, y Jared Young sumó otra rayita impulsando al propio Soto.

Los Mets continuaron el ataque con un jonrón solitario de Brett Baty en el tercer acto y un elevado de sacrificio de él mismo en el quinto que puso la pizarra 7-0 ante un Alcántara que terminó cargando con la derrota tras permitir siete carreras limpias en 4.1 entradas.

Aunque el abridor de los Mets, Sean Manaea, dominó a placer al inicio, los Marlins armaron una bravía reacción de cuatro anotaciones en la baja de la quinta entrada gracias a batazos oportunos de Jakob Marsee, Jared Serna, Otto López y Brian Navarreto.

Miami añadió una más en la octava frente al relevista Kodai Senga, pero el bullpen de Nueva York logró contener la rebelión en el noveno capítulo para sellar el triunfo y frustrar la remontada local.