VIDEO | Junior Caminero asume el liderato de jonrones de la Liga Americana con 39, Peralta gana

Junior Caminero disparó su jonrón número 39 de la temporada, un batazo de 455 pies que lo llevó a asumir el liderato de cuadrangulares de la Liga Americana, y encabezó la ofensiva de los Rays de Tampa Bay en una victoria 7-1 sobre los Bravos de Atlanta la noche del martes.

Caminero castigó temprano al abridor A.J. Smith-Shawver. En la primera entrada, conectó un largo cuadrangular que viajó hasta las gradas del jardín izquierdo, para poner en marcha la ofensiva de Tampa Bay.

Junior Caminero hits home run No. 39! pic.twitter.com/kVsS9OUST1 — MLB (@MLB) September 8, 2026

El batazo fue uno de los cuatro jonrones conectados por los Rays en el partido, y mantiene Caminero por encima del cubano Yordan Álvarez (38).

El antesalista dominicano completó una productiva actuación ofensiva al batear de 3-2, con una base por bolas y un pelotazo, además de anotar dos carreras. Su jonrón fue el punto de partida de una noche en la que Tampa Bay desplegó su poder para imponerse con claridad a Atlanta.

Los Rays aumentaron su ventaja en el tercer episodio gracias a un cuadrangular de dos carreras de Liam Hicks, que colocó el marcador 3-1. Más adelante, Yandy Díaz añadió un jonrón solitario en la octava entrada y Richie Palacios hizo lo propio en la novena, completando la exhibición de poder de Tampa Bay.

Peralta triunfa

Mientras la ofensiva producía, Freddy Peralta volvió a responder desde el montículo. El derecho permitió apenas una carrera en seis entradas para apuntarse la victoria y mejorar su récord a 8-11, consiguiendo además su tercera victoria consecutiva como abridor.

Peralta tiene marca de 3-2 desde que llegó a los Rays procedente de los Mets en la fecha límite de cambios y atraviesa uno de sus mejores momentos con Tampa Bay, al haber permitido solamente dos carreras en sus últimas 18 entradas de labor.

La única carrera de Atlanta llegó en la primera entrada, cuando Drake Baldwin impulsó a Ronald Acuña Jr. Sin embargo, esa fue toda la producción que pudieron conseguir los Bravos ante Peralta y el resto del pitcheo de los Rays.

El abridor A.J. Smith-Shawver, en cambio, continuó atravesando un complicado regreso a la rotación de Atlanta después de someterse a una cirugía Tommy John en junio del año pasado.

Smith-Shawver, que cargó con la derrota para dejar su marca en 0-2, permitió cuatro carreras en apenas 3? entradas. En cinco aperturas esta temporada, ha concedido 18 carreras en 21 episodios.

También hubo actuaciones destacadas para Tampa Bay más allá del poder de Caminero. Víctor Mesa Jr. celebró su cumpleaños número 25 con un partido de 5-2, una carrera impulsada y una base robada, aportando de manera importante al triunfo de los Rays.

Por su parte, Chandler Simpson, nativo de Atlanta, vivió un momento especial en su primer partido en Truist Park. Simpson conectó un sencillo, anotó una carrera y se robó su base número 40 de la temporada.

De acuerdo con la investigadora de MLB Sarah Langs, se convirtió en el primer jugador desde Chad Curtis, en las temporadas de 1992 y 1993, que consigue al menos 40 bases robadas en cada una de sus dos primeras campañas.