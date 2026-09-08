Rafael Devers es elegido Jugador de la Semana de la Liga Nacional tras una feroz ofensiva

Rafael Devers continúa cerrando la temporada a todo vapor y su impresionante producción ofensiva le permitió conquistar nuevamente el Premio al Jugador de la Semana de la Liga Nacional.

El estelar jugador de los Giants bateó de 10-26 (.385) durante los siete partidos disputados por San Francisco, conectó dos dobles y seis cuadrangulares, produjo 13 carreras y anotó en varias ocasiones, mientras disparaba al menos un jonrón en cinco de esos siete encuentros.

El dominicano ha elevado considerablemente su producción desde la pausa del Juego de Estrellas. Después de una primera mitad de temporada sólida, Devers ha estado encendido en la segunda parte, registrando un OPS de .993, 16 jonrones y 40 carreras impulsadas en 49 partidos, números que reflejan el impacto que ha tenido en la ofensiva de San Francisco durante este tramo de la campaña.

El reconocimiento representa el quinto Premio al Jugador de la Semana en la carrera de Devers. El tres veces All-Star había conseguido en tres ocasiones el galardón de la Liga Americana con los Red Sox, en 2019, 2023 y 2025, antes de obtener su primer premio de la Liga Nacional con San Francisco el 2 de septiembre del año pasado. Ahora vuelve a recibir la distinción después de otra semana de enorme producción con el madero.

Aunque los Giants ya no están en la pelea por la postemporada, Devers sigue ofreciendo motivos para que sus seguidores celebren y demostrando que el cierre de la campaña puede ser uno de sus períodos más productivos del año.

Jensen se destaca

En la Liga Americana, el premio correspondió al novato de los Royals, Carter Jensen, quien también tuvo una semana espectacular con el bate. Jensen bateó de 8-19 (.421), conectó tres dobles, un triple y tres jonrones, anotó seis carreras y remolcó otras seis en cinco partidos detrás del plato.

Jensen ha conectado 22 cuadrangulares durante su temporada de novato en Kansas City, una cifra que destaca todavía más al considerar que se trata de su primera campaña en las Grandes Ligas. Su actuación reciente le permitió conseguir por primera vez en su carrera el Premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana.

Además, el reconocimiento tiene un significado especial para los Royals. Jensen se convirtió en el primer jugador de Kansas City en obtenerlo desde Bobby Witt Jr., el 11 de mayo, y en el primer novato de la franquicia en conseguirlo desde Vinnie Pasquantino, el 15 de agosto de 2022.

La jornada de reconocimientos también incluyó una jugada que podría terminar siendo considerada como la atrapada del año.

El protagonista fue el jardinero central de los Orioles, Colton Cowser, quien el 31 de agosto, en Coors Field, realizó una espectacular atrapada en salto junto a la cerca para evitar un jonrón de dos carreras que habría dejado en el terreno a Baltimore.

Con dos outs en la parte baja de la novena entrada y los Orioles protegiendo una ventaja de 2-1 sobre los Rockies, Jake McCarthy conectó un batazo que parecía destinado a convertirse en un cuadrangular decisivo. Sin embargo, Cowser se elevó junto a la valla y atrapó la pelota para preservar la victoria de Baltimore.

La magnitud de la jugada quedó reflejada en las palabras del propio manager de los Orioles, Craig Albernaz, quien no dudó en calificarla después del partido: "Es la mejor jugada que he visto en mi vida".