Son dominicanos 4 de los 10 mejores bateadores en año "malo" ofensivo para RD

Ezequiel Durán ha sido la gran revelación para ayudar a los Rangers a competir en el Oeste. ( GETTY IMAGES/STACY REVERE )

José Ramírez, afectado por dolencias en una muñeca, agota su peor temporada en más de una década; la versión que se ha visto de Vladimir Guerrero Jr. es irreconocible; Juan Soto perdió más tiempo que nunca entre algodones, mientras que Julio Rodríguez y Willy Adames ya miran a 2027 para reiniciar una estación por debajo de lo que se espera y se les paga.

Marcell Ozuna y Carlos Santana puede que hayan visto sus últimos turnos tras ser dejado libre.

Sin embargo, a pesar de un año de pasar página para un grupo de bateadores dominicanos la robustez de la representación permite sacar pecho y cuando faltan tres semanas para el fin de la serie regular hay opciones hasta de alzarse con un liderato de jonrones con Junior Caminero (Liga Americana) y Rafael Devers (Nacional).

Cuatro de los primeros 10 jugadores de ofensiva en toda la MLB son quisqueyanos, medido por la vara de victorias sobre nivel reemplazo en la versión de FanGraphs (fWAR).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/war-fangraphs-2f4cd26a.png

Son ellos; Elly de la Cruz (cuarto con 5.2), Ezequiel Durán (quinto, 5.1), Otto López (sexto, 4.9) y Caminero (noveno, 4.6), en ritmo de concluir la campaña dentro del estándar de recibir votos para el premio al Jugador Más Valioso.

Los que califican

Cuando ya se ha disputado el 85 % del calendario, apenas 120 jugadores aparecen con un balance positivo al compararse lo que aportaría un reemplazo traído de las ligas Triple-A o agente libre que devengue el salario mínimo. Es la relación de la que parte la ecuación del WAR.

De ese grupo, 34 son de matrícula extranjera, un contingente que encabeza Dominicana con 12 representantes. Hay ocho venezolanos, cinco cubanos y cuatro japoneses, dos mexicanos y dos curazoleños, un surcoreano, un arubense y un bahameño.

La lista duartiana la completan Fernando Tatis Jr. (puesto 19 con 4.1), Geraldo Perdomo (28, con 3.8), Rafael Devers (44 con 3.2), Luis García Jr. (64 con 2.7), Ketel Marte (81 con 2.3), Manny Machado (82 con 2.3), José Ramírez (83 con 2.4) y Julio Rodríguez (89 con 2.1).

Una zafra en la que a Tatis Jr. le tomó dos meses disparar su primer cuadrangular, pero que ha enderezado y puede finalizar con la mayor cantidad desde que regresó tras perderse todo 2022 entre suspensión y recuperación de dos cirugías.

Hay 141 con las apariciones necesarias (3.1 por cada juego de su equipo) que se exige para figurar en el listado. Los 12 dominicanos con balance positivo representan el 8.5 % del "censo".

En la barra de FanGraphs no aparece Soto, quien acumula 2.7 WAR, pero sus 390 apariciones en 92 partidos lo dejan con una media de 2.7 al compararse con los 143 encuentros de los Mets.

Tal como se exige para figurar entre los lideratos de porcentajes, para el WAR se requiere haber agotado 3.1 apariciones al plato por cada partido disputado por su club. En 2025, hubo 1,006 jugadores de posición que pasaron por el plato, pero solo 145 agotaron esas 3.1 apariciones por compromiso de su equipo.