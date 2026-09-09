Coco Gauff sobrevive a dos puntos de partido de Andreeva y se mete en las semifinales del US Open
La estadounidense logró una remontada espectacular ante la rusa tras superar un inicio crítico y ya piensa en Elena Rybakina
La estadounidense Coco Gauff sobrevivió a dos pelotas de partido para derrotar el miércoles a la rusa Mirra Andreeva y avanzar a las semifinales del US Open.
Gauff, número cuatro mundial, se mantuvo en carrera por su segundo título del Grand Slam de Nueva York al vencer a Andreeva (5º) por 2-6, 7-6 (9/7) y 6-2.
La estadounidense, favorita del público de la pista central, se sobrepuso a un arranque lleno de nervios en el que le asaltaron sus antiguos problemas al servicio.
Gauff cometió 12 doble faltas entre el primer set, que se adjudicó con brillantez Andreeva, y el segundo, en el que la rusa tuvo en su raqueta finiquitar a la estrella local.
La rusa, de 19 años, quebró cuando Gauff sacaba con ventaja 5-4 y tuvo una pelota para adjudicarse el segundo set.
Se escapó
El parcial desembocó en un tiebreak en el que Andreeva dejó escapar con vida a Gauff al desperdiciar dos pelotas de partido.
La campeona de Roland Garros no se recuperó de esta ocasión y fue perdiendo los nervios ante una Gauff que no encontró obstáculos para llegar a la línea de meta.
- La estadounidense, de 22 años, disputará sus primeras semifinales desde que se proclamó campeona en 2023.
Su rival será la kazaja Elena Rybakina, quien este miércoles se aseguró auparse al número uno del tenis femenino.