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Cristopher Sánchez gana, De la Cruz da jonrón y Filis vencen 11-7 a Astros

Es la victoria número 17 de la temporada para el zurdo dominicano

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    Cristopher Sánchez gana, De la Cruz da jonrón y Filis vencen 11-7 a Astros
    Cristopher Sánchez (ARCHIVO / AFP)

    Los Filis de Filadelfia derrotaron este miércoles 11-7 a los Astros de Houston, en un partido en el que Cristopher Sánchez obtuvo su victoria número 17 de la temporada, aunque permitió seis carreras y 10 hits en seis entradas.

    El zurdo dominicano concedió además un boleto y ponchó a cinco bateadores. Es la primera vez que alcanza las 17 victorias en su carrera y deja su efectividad en 2.79.

    La ofensiva de Filadelfia tuvo que remontar dos veces y fue encabezada por Kyle Schwarber, quien conectó un grand slam en el sexto episodio para llegar a 44 cuadrangulares, líder de las Grandes Ligas. Trea Turner también sacó la pelota del parque, mientras Luis Arráez y Edmundo Sosa produjeron carreras.

    El también dominicano, Bryan de la Cruz también contribuyó a la ofensiva de los Filis con una carrera impulsada. El dominicano formó parte del ataque que permitió a Filadelfia responder a una desventaja inicial de 4-0 y posteriormente tomar el control del encuentro.

    El relevista zurdo Bryan King (2-5) cargó con la derrota por Houston, al no poder retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó y permitir cuatro carreras, tres de ellas limpias, además de tres imparables.

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