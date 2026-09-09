Lidom y equipos abren hoy la precampaña con el sorteo

Elián Peña ha jugado en tres circuitos en sus primeras dos temporadas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Apenas 20 meses después de rubricar su salto al béisbol organizado con uno de los bonos más altos que ha recibido un adolescente dominicano, Elián Peña llega al sorteo de novatos de la Lidom como serio candidato a ser tomado entre los primeros.

El circuito dominicano celebrará esta noche el evento que marca el pistoletazo de salida a su campeonato, que esta vez se pondrá a rodar el 15 de octubre. La cita donde los clubes nutren sus reservas con las nuevas promesas tendrá lugar en la plaza comercial Sambil, a partir de las 8:00 pm. Será transmitido por CDN Deportes y el canal de YouTube de la Lidom.

Peña, torpedero azuano por el que los Mets pagaron 5 millones de dólares en enero de 2025, entró en la tómbola de elegibles el pasado 18 de agosto cuando fue promovido desde la categoría novatos en a Clase A+ con los Brooklyn Cyclones en la Liga del Sur Atlántico.

Tras azotar la Dominican Summer League en 2025 con OPS de .949 en 178 turnos, este año comenzó en rookie con OPS de .785 y en Clase A+ en 16 encuentros le ha costado batear igual (.484 fue su OPS), pero su talento responde acorde a lo proyectado.

Apenas tiene 18 años y con 15 ya jugó profesional en la liga invernal de Nicaragua.

Los candidatos

Peña, bateador zurdo, es favorito para quedar entre los primeros seleccionados, pero será un sorteo con mucho material disponible, si bien la Lidom elevó a Clase A avanzada el requisito mínimo para los jugadores a ser seleccionado este año.

De los 99 jugadores que llegarán a la parrilla hay 43 debutantes. El orden de escogencia será; Licey, Estrellas, Escogido, Gigantes, Toros y Águilas.

Por diversas transacciones entre ellos, los Gigantes cedieron su selección de cuarta ronda a los Leones, mientras que los Toros transfirieron su selección de sexta ronda a las Águilas. Además, al Escogido cedieron su selección de novena ronda a las Águilas.

Los favoritos

El infielder Yairo Padilla (Cardenales) es una de esas joyas que no debe durar mucho sin ser tomado. Este año comenzó en rookie, pasó por Clase A- y terminó en Clase A+. Es nativo de Puerto Plata y en 2025 San Luis le dio un bono de 760 mil dólares.

Igual de interesante es el caso del campo corto Luis Reyson de la Cruz (Guardians), un infielder de esquina duartiano que batea a ambas manos y que en su tercera temporada en ligas menores viene de remolcar 61 vueltas con 36 bases robadas.

Hayden Álvarez (Angelinos) es otro prospecto que llega depurado, ya con tres campañas en su espalda. El jardinero oriundo de Bonao reclutado en 2024 por 685 mil dólares combina poder con velocidad, como lo demuestran sus 12 cuadrangulares, 32 dobles y 53 robos entre Clase A- y Clase A+.

Características similares presente Ronny Cruz. El torpedero nacido en Santo Domingo firmó en 2024 con los Cachorros por 620 mil dólares, tomado en la tercera ronda del sorteo aficionado.

Pero un año después fue transferido a los Nacionales en el cambio que llevó al derecho Michael Soroka a la Ciudad de los Vientos.

Cruz viene de agotar su segunda campaña y allí sacudió 15 cuadrangulares, 22 dobles, remolcó 68 vueltas y se estafó 52 almohadillas.

El infielder, también de Bonao, Dauri Fernández (Guardians) es otro candidato a primera ronda. Se robó 59 bases y produjo 50 vueltas jugando la mayor parte del tiempo en Clase A+.

Otros jugadores que lucen atractivos son Yordarlin Peña (OF/Cardenales), Isaías Uribe (PD/Piratas) y Miguel Simé (PZ/Nationals).