Luis García Jr. conecta jonrón en triunfo de los Yanquis sobre los Rockies

Luis García Jr. de los Yankees de Nueva York, en esta imagen de archivo, conecta un batazo contra los Mariners de Seattle en el Yankee Stadium, el 13 de agosto de 2026, en la ciudad de Nueva York. ( JIM MCISAAC/GETTY IMAGES/AFP )

Los Yanquis de Nueva York vencieron este miércoles 6-1 a los Rockies de Colorado, con una actuación en la que el dominicano Luis García Jr. conectó un cuadrangular ante el abridor Tomoyuki Sugano.

García Jr. disparó su batazo en el segundo inning para contribuir a la ofensiva de Nueva York, que también contó con jonrones de Cody Bellinger y del novato George Lombard Jr., este último responsable de un grand slam en el sexto episodio que amplió la ventaja de los Yankees a 5-0.

Para Lombard Jr. fue su primer cuadrangular con bases llenas en su carrera.

Con la victoria, los Yankees se colocaron cuatro juegos por delante de Boston en la lucha por el primer comodín de la Liga Americana, además de acercarse al líder de la División Este, Tampa Bay.

García Jr. se fue de 4-2, anotó dos vueltas, empujó una con su cuadrangular 29 de la temporada. Se ponchó dos veces. Su compatriota Jasson Domínguez entró de corredor emergente, jugó defensa, pero no tuvo turno al bate.

Por los Rockies, el relevista dominicano, Juan Mejía, lanzó dos entradas completas de tres hits, una carrera, que fue limpia y permitió un jonrón, lo que fue el jonrón 13 de Cody Bellinger en el octavo capítulo.