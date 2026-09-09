Hayden Álvarez, tomado por el Licey, fue la primera selección del draft de Lidom

Hayden Álvarez remontó tras un lento inicio esta temporada en ligas menores. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

El jardinero Hayden Álvarez, prospecto de los Angels de Los Ángeles, fue seleccionado el miércoles como la primera selección general de los Tigres del Licey en el sorteo de novatos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) para la edición 2026.

Álvarez, de 19 años y oriundo de Bonao, se convirtió en apenas el tercer pick número uno en la historia de la franquicia azul desde el inicio de estos sorteos en 2002, uniéndose a Raymer Liriano (2011) y Adalberto Mondesí (2013).

Considerado uno de los talentos más sobresalientes dentro del sistema de los Angels —organización con la que firmó por 685,000 dólares en el mercado internacional de 2024—, el guardabosques ha visto repuntar su cotización gracias a una sólida combinación de contacto, velocidad desbordante y defensiva de primer nivel.

Su repunte

Tras un inicio de temporada lento, el bateador zurdo mostró una notable evolución ofensiva a lo largo de 2026. Los informes de desarrollo señalan que su principal asignación pendiente es incrementar su poder ocasional y traducir su potencial físico en una mayor producción de extrabases, factores que determinarán su salto definitivo como figura regular en las Grandes Ligas.

Los evaluadores proyectan que el techo de Álvarez apunta hacia el perfil de un jardinero central idóneo para la parte alta de la alineación, capaz de influir en el terreno a través de múltiples facetas del juego sin depender exclusivamente de los cuadrangulares.

Dentro de los reportes de scouteo, su estilo de juego suele ser comparado con el de patrulleros consolidados en el circuito mayor como Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, y Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston.

La jornada continuó con los infielder apoderándose de las siguientes selecciones de la primera ronda. Ronny Cruz (Nacionales de Washington) pasó a las Estrellas Orientales con el segundo turno, seguido por Elián Peña (Mets de Nueva York) a los Leones del Escogido y Dauri Fernández (Guardias de Cleveland) a los Gigantes del Cibao.

La ronda inaugural la completaron Yairo Padilla (Cardenales de San Luis), elegido por los Toros del Este, y Luis Reyson de la Cruz (Guardians de Cleveland), tomado en el sexto puesto por las Águilas Cibaeñas.