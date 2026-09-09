Los Bravos activan al dominicano Reynaldo López, pero pierden a Bryce Elder por cirugía

Reynaldo López en acción con los Bravos de Atlanta. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Bravos de Atlanta recibieron este miércoles una importante pieza para su cuerpo de lanzadores al activar de la lista de lesionados al derecho dominicano Reynaldo López, quien vuelve al equipo después de permanecer fuera de acción debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

López, de 32 años, no lanza desde el 26 de julio, cuando trabajó 5.2 entradas en blanco, permitió una sola base por bolas y ponchó a seis bateadores en la victoria de Atlanta por 3-2 en 11 entradas sobre los Orioles de Baltimore.

El lanzador fue colocado en la lista de lesionados el 2 de agosto, con efecto retroactivo al 30 de julio, debido a la inflamación en su rodilla izquierda.

Su regreso representa un refuerzo para unos Bravos que buscan llegar en las mejores condiciones posibles al tramo decisivo de la temporada. López presenta marca de 4-3, efectividad de 3.64, 29 boletos y 66 ponches en 71.2 entradas durante 24 apariciones este año, 11 de ellas como abridor.

El derecho cuenta además con una amplia experiencia en las Grandes Ligas. En su carrera tiene récord de 51-57, seis salvamentos, efectividad de 3.91, 322 bases por bolas y 832 ponches en 892 entradas, repartidas en 292 partidos de temporada regular, con 134 aperturas.

López ha vestido los uniformes de los Nacionales de Washington en 2016, los Medias Blancas de Chicago entre 2017 y 2023, los Angelinos de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland en 2023, y los Bravos desde 2024. Con Atlanta fue seleccionado al Juego de Estrellas en la temporada 2024.

Elder fuera de acción

Mientras Atlanta recupera a López, también tuvo que colocar a otro de sus lanzadores en la lista de lesionados. Los Bravos enviaron al derecho Bryce Elder a la lista de lesionados de 15 días luego de que el pitcher se sometiera a una cirugía en la rodilla derecha.

El movimiento fue hecho de manera retroactiva al domingo. Elder, de 27 años, se sometió el lunes a un procedimiento para remover fragmentos de hueso de su rodilla derecha, una molestia que venía arrastrando desde el Juego de Estrellas.

Su última actuación se produjo el 31 de agosto, cuando permitió cinco carreras, ocho hits y tres bases por bolas, además de registrar tres ponches en 5.1 entradas durante la derrota de los Bravos por 7-3 ante los Gigantes de San Francisco.

"Viajó de (Filadelfia a Dallas) para que le revisaran la rodilla porque no ha estado mejorando", explicó el mánager de Atlanta, Walt Weiss. "Le hemos estado dando descanso prolongado. Ha estado lidiando con esto desde el Juego de Estrellas. Sentimos que la mejor oportunidad para que pudiera ser un factor en la postemporada era solucionar esto".

Elder todavía conserva una posibilidad de regresar para los playoffs. Weiss señaló que el lanzador podría volver después de que concluya la temporada regular el 27 de septiembre.

"Esta era la única manera (de que Elder pudiera regresar en la postemporada), si se sometía inmediatamente a la cirugía para darle suficiente tiempo y posiblemente lograrlo", afirmó Weiss.

Elder tiene marca de 8-8 y efectividad de 4.11 en 26 aperturas esta temporada. En 149 entradas ha otorgado 49 bases por bolas y ha ponchado a 121 bateadores.

Desde su llegada a las Grandes Ligas en 2022, Elder acumula récord de 32-32, efectividad de 4.46, 203 boletos y 473 ponches en 583.2 entradas durante 105 partidos de temporada regular, 104 de ellos como abridor. En 2023 fue seleccionado al Juego de Estrellas.

Atlanta lo seleccionó en la quinta ronda del Draft de MLB de 2020, procedente de la Universidad de Texas.

Los movimientos de los Bravos también incluyeron la selección del contrato del zurdo Bailey Falter desde Triple-A Gwinnett. El equipo activó a Falter y, al mismo tiempo, designó para asignación al derecho Elieser Hernández.

Atlanta adquirió a Falter, de 29 años, junto al jardinero Lane Thomas procedentes de los Reales de Kansas City el 2 de agosto, a cambio de dos lanzadores de ligas menores.

Falter tuvo marca de 0-2 en cinco partidos con Kansas City esta temporada, dos de ellos como abridor. En 9.2 entradas permitió seis bases por bolas y ponchó a seis bateadores. Después de llegar a la organización de Atlanta, tuvo un desempeño dominante con Gwinnett, donde registró récord de 2-0, efectividad de 0.00, dos boletos y 11 ponches en 10.2 entradas.

Por su parte, Hernández, de 31 años, deja de formar parte del roster de Atlanta después de registrar marca de 2-0, un salvamento y efectividad de 2.45 en cuatro apariciones como relevista esta temporada. En 11 entradas permitió seis boletos y ponchó a 11 bateadores.

En Triple-A Gwinnett, Hernández tuvo marca de 2-5, efectividad de 4.54, 27 bases por bolas y 76 ponches en 81.1 entradas durante 23 partidos, 11 de ellos como abridor.