Morel entra de corredor emergente y luego fue clave en el triunfo 15-14 de los Mets sobre Marlins

Otto López empujó dos y anotó tres en la derrota de los Marlins 15-14 ante los Mets. ( AFP )

Cristopher Morel entró temprano de corredor emergente en el segundo episodio, con buen tiempo para convertirse en figura del triunfo de los Mets de Nueva York 15-14 sobre los Marlins de Miami.

El dominicano bateó de 4-3, anotó tres veces y remolcó tres carreras, dos de ellas por su primer cuadrangular de la campaña. Es la primera vez que empuja tres o más carreras desde el pasado 21 de septiembre de 2025 en un triunfo 7-3 de los Rays de Tampa sobre los Medias Rojas de Boston.

Morel entró de emergente por Brett Baty y luego anotó en esa entrada. En el siguiente capítulo disparó su jonrón, con uno en circulación, su primero desde el pasado 12 de septiembre de 2025 en una derrota de los Rays 6-4 ante los Cachorros de Chicago.

Juan Soto se fue en blanco en cinco turnos.

Por los Marlins, Heriberto Hernández bateó de 4-0, anotó una, recibió dos boletos y se ponchó una vez. Su compatriota, Otto López se fue de 3-2, anotó tres, empujó dos y recibió un boleto.

Los Mets anotaron una en el octavo, que fue decisiva para la ventaja, antes de que los Marlins marcaran tres rayas en el cierre del noveno.

Ganó Daniel Duarte (2-0), salvó Tobias Myers (2), un rescate valioso luego de que Nate Lavender se metiera en problemas en el noveno al permitir tres carreras al ritmo de cuatro hits. Perdió Josh Ekness (1-3).