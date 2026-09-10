Junior Caminero sería el dominicano 14 que gana liderato de cuadrangulares

Junior Caminero llegó a la MLB en 2023, pero se estableció como regular en 2025. ( GETTY IMAGES/BRIAN ROTHMULLER )

Nelson Cruz, que colgó los spikes con 464 vuelacercas en 19 temporadas, abrió su casillero de jonrones a los 26 años (2006) y se consagró como líder en una estación ya cumplido los 34. Es el jugador que ha estrenado título a mayor edad en la Liga Americana, ese 2014 cuando despachó 40 para los Orioles.

Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. se llevaron los cetros de ambas ligas en 2021 con apenas 22 años, los más jóvenes en lograrlo entre los 13 dominicanos que adornan sus CV con al menos uno.

George Bell estuvo cerca de ser el primer duartiano en ganarlo ese 1987 cuando disparó 47, pero cedió ante los 49 de Marc McGwire. Pero fue en el 2000, 44 años después del debut de Osvaldo Virgil, cuando la República Dominicana pudo festejar una corona jonronera, ese sello de fábrica del pelotero quisqueyano.

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Alex Rodríguez capturó su primero a los 25 años y su último a los 31.

Todos ellos tenían en común que lograron sus coronas al menos en su tercera temporada como titular en la MLB. Este 2026, Junior Caminero puede entrar al grupo de los líderes y muy precoz, con el ingrediente de hacerlo en apenas su segunda campaña completa.

El antesalista de los Rays volvió a tomar la delantera el martes sobre el cubano Yordan Álvarez y se colocó a las puertas de su segundo curso corrido con al menos 40 batazos enviados sobre los límites de las paredes.

Si Caminero llega a 40 tetrabases será el primero de los Rays con campañas seguidas con al menos esa cifra tras los 45 de 2025. De hecho, ningún otro jugador del club ha tenido más de una de 40 en la historia de la franquicia que debutó en 1998.

Dentro de los Rays

Carlos Peña es líder del club en una zafra con 46, en 2007. Peña se quedó corto en una segunda de 40 en 2009, pero sus 39 les permitieron compartir el liderato de la Americana con Mark Teixeira.

Evan Longoria, líder histórico de la organización con 261, tuvo en 36 su máximo. Con 91 vuelacercas, ya Caminero ocupa el décimo lugar del equipo.