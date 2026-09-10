Cristian Javier deja sin hits a los Filis hasta el quinto en su apertura 100 en Grandes Ligas

Cristian Javier, de los Houston, realiza un lanzamiento en la primera entrada contra los Los Angeles Angels en Daikin Park, el 18 de agosto de 2026, en Houston, Texas. ( MARIA LYSAKER/GETTY IMAGES/AFP )

Cristian Javier volvió a mostrar su mejor versión desde el montículo y, aunque no pudo llevarse la victoria, fue una de las principales razones por las que los Astros de Houston salieron de Filadelfia con un triunfo 2-1 sobre los Filis.

El derecho dominicano permitió apenas una carrera y tres hits en seis entradas, con una actuación que mantuvo a Houston en un cerrado duelo de pitcheo y recordó su histórica presentación en el Citizens Bank Park durante la Serie Mundial de 2022.

Javier, quien realizó la apertura número 100 de su carrera en las Grandes Ligas, no permitió que los Filis conectaran su primer hit sino hasta el quinto episodio.

El dominicano volvió a lucir dominante ante la ofensiva de Filadelfia, a la que había ayudado a dejar sin hits durante las primeras seis entradas del cuarto partido de la Serie Mundial de 2022.

Esta vez no pudo completar la hazaña, pero su trabajo de seis entradas y una carrera permitió que los Astros permanecieran en el partido hasta que su ofensiva encontrara la oportunidad para decidirlo.

Desarrollo del partido

Houston tomó la delantera 1-0 en la segunda entrada. Christian Walker conectó un sencillo con un out y avanzó hasta anotar con un doble de Taylor Trammell cuando había dos outs. Esa carrera fue la única que permitió Javier durante su labor, mientras Zack Wheeler sostenía a los Filis en el otro lado del duelo.

Filadelfia finalmente rompió el intento de no-hitter de Javier cuando Luis Arraez abrió el quinto capítulo con un sencillo. Alec Bohm siguió con un doble que colocó a dos corredores en posición de anotar y Bryson Stott conectó un rodado que permitió que Arraez anotara el empate.

Sin embargo, Bohm fue puesto out en tercera durante la jugada y Brandon Marsh bateó para doble matanza, terminando con la amenaza de los locales.

Wheeler también protagonizó una destacada actuación. El derecho de los Filis lanzó siete entradas, permitió una carrera y cinco hits, además de ponchar a nueve bateadores.

Incluso retiró por la vía del ponche a los tres bateadores que enfrentó en el sexto episodio. Tras completar el séptimo, Filadelfia recurrió a José Alvarado para trabajar el octavo.

El partido se mantuvo igualado 1-1 hasta que Houston encontró la diferencia en la novena entrada. Después de que Bryan Abreu ponchara a los tres bateadores que enfrentó en la parte baja del octavo, Cam Smith apareció ante Jhoan Durán para producir el batazo decisivo.

Smith atacó el primer lanzamiento de Durán, un splitter que quedó en zona de bateo, y lo envió a 421 pies por el jardín central para colocar a los Astros arriba 2-1.

El cuadrangular fue el tercero de Smith en la serie, pues había conectado jonrones en cada uno de los tres encuentros frente a los Filis. Antes de esta explosión ofensiva en Filadelfia, no había conectado un cuadrangular desde el 18 de agosto.

El batazo también le permitió a Houston completar una serie de dos victorias en tres partidos ante Filadelfia y mejorar su récord a 75-72. Los Astros ampliaron a dos juegos y medio su ventaja sobre los Rangers de Texas en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Josh Hader se encargó de cerrar el encuentro en el noveno episodio y consiguió su salvamento número 25 de la temporada. Para los Filis, la derrota los dejó con marca de 82-65 y cuatro juegos por detrás de los Bravos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional. Filadelfia ahora viajará a Atlanta para disputar una serie de tres partidos este fin de semana.