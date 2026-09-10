VIDEO | Julio Rodríguez supera las 400 remolcadas en MLB con un jonrón de tres carreras

Julio Rodríguez, de los Seattle Mariners (n.º 44), conecta un batazo durante la primera entrada del partido contra los Houston Astros en Daikin Park, el 14 de agosto de 2026, en Houston, Texas. ( ALEX SLITZ/GETTY IMAGES/AFP )

Julio Rodríguez volvió a ser protagonista para los Marineros de Seattle y lo hizo en el momento más importante.

El dominicano conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la séptima entrada para darle la vuelta al marcador y conducir a Seattle a una victoria 4-3 sobre los Rangers de Texas, resultado con el que los Marineros se quedaron con dos de los tres partidos de la serie. Con ese batazo, Rodríguez llegó a 402 carreras remolcadas en su carrera, superando la barrera de las 400 impulsadas.

Rodríguez encontró el primer lanzamiento de Jakob Junis, un sinker, y lo mandó por encima del bullpen de los Rangers en el jardín izquierdo para convertir una desventaja de 3-0 en una ventaja de 4-3.

El cuadrangular representó el batazo decisivo de un encuentro en el que Seattle necesitaba reaccionar después de que Texas había controlado buena parte del partido.

SEA - Julio Rodríguez 3-run HR (21)

⚡ Go-ahead HR ⚡



410 ft | 112.4 mph | 18°

⚾️ 93.3 mph sinker (TEX - RHP Jakob Junis)

️ Out in 30/30 parks



TEX (3) @ SEA (4)

7th#TridentsUp pic.twitter.com/B7gz9f3NRB — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 10, 2026

Lo dejaron escapar

Los Rangers habían llegado al séptimo episodio con ventaja de tres carreras, pero Junis, quien entró en sustitución del abridor Jacob deGrom, no pudo registrar un out. Randy Arozarena comenzó la reacción de Seattle al recibir un pelotazo y avanzar a segunda base por un lanzamiento descontrolado.

Luego anotó con un sencillo de Dominic Canzone al jardín izquierdo. Cal Raleigh mantuvo vivo el episodio con otro sencillo, esta vez al jardín central, preparando el escenario para el batazo de Rodríguez.

El vuelco ofensivo llegó después de una gran batalla de pitcheo entre Logan Gilbert y deGrom. El abridor de Seattle, Gilbert, lanzó siete entradas para obtener la victoria y terminó permitiendo tres carreras y apenas tres hits, aunque concedió dos boletos.

Su actuación incluyó 11 ponches, suficientes para mantener a los Marineros cerca de los Rangers durante buena parte del encuentro.

DeGrom, por su parte, dominó durante las primeras seis entradas. El derecho de Texas lanzó seis episodios sin permitir carreras, concedió solamente un hit, no otorgó boletos y ponchó a 12 bateadores.

El único imparable que permitió fue un sencillo dentro del cuadro de Cole Young para abrir la sexta entrada, poniendo fin a una racha en la que había retirado a los primeros 15 bateadores que enfrentó.

La jugada de Young tuvo un componente de fortuna. El bateador conectó una línea de regreso por el centro del terreno y la pelota se desvió al tocar el extremo del guante de DeGrom, quedando a mitad de camino entre el montículo y la segunda base. Cuando el lanzador logró recogerla, Young ya estaba prácticamente en primera, por lo que DeGrom decidió no realizar el tiro.

Texas había construido su ventaja de 3-0 con batazos oportunos. Los Rangers abrieron el marcador en la tercera entrada, cuando Nicky Lopez conectó un sencillo al jardín central con un out y, después de que Gilbert consiguiera el segundo out, Joc Pederson desapareció la pelota por el jardín derecho para poner el partido 2-0.

Los visitantes aumentaron la diferencia en el quinto episodio. Evan Carter abrió la entrada al recibir un pelotazo, robó segunda y avanzó hasta tercera cuando Raleigh realizó un tiro errado.

Carter terminó anotando con un toque de bola de López por la línea de primera base, para colocar a Texas arriba 3-0.

Pero Seattle respondió cuando más lo necesitaba. El cuadrangular de Rodríguez cambió completamente el partido en la séptima entrada y permitió a los Marineros completar la remontada ante sus rivales divisionales. Después del batazo del dominicano, Andrés Muñoz se encargó de preservar la ventaja en el noveno episodio y consiguió su salvamento número 27 de la temporada.

Con el triunfo, Seattle mejoró a 69-78 y quedó seis juegos detrás de los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana. Houston había derrotado más temprano 2-1 a Filadelfia, mientras que Texas cayó a 72-75 y ahora se encuentra tres juegos por detrás de los Astros. La victoria permitió además que los Marineros cerraran la serie con dos triunfos en tres encuentros ante los Rangers.

Por Seattle, Rodríguez de 3-1, 3 CE, 1 CA.

Por Texas, Ezequiel Durán terminó de 4-0.