Los Dodgers suben al superprospecto dominicano Josué de Paula

Shohei Ohtani, quien se ha perdido seis de los últimos siete juegos por molestias en el brazo derecho, será incluido en la lista de lesionados, informó el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, a la prensa tras la victoria del miércoles por la noche (14-1) sobre los Rojos de Cincinnati.

Los Dodgers también ascenderán al dominicano Josué de Paula, uno de los mejores prospectos de jardineros del béisbol, de Doble-A para que ocupe temporalmente su lugar como bateador designado, agregó Roberts.

Como jugador polivalente, Ohtani deberá ingresar a la lista de lesionados de 15 días, lo que significa que, retroactivamente a su última aparición el lunes, su regreso más temprano será el 23 de septiembre. Esto le daría a Ohtani un máximo de cinco juegos de temporada regular para prepararse para los playoffs.

De Paula, de 21 años, se unirá al equipo el viernes para el inicio de una gira de siete juegos por Miami y Cincinnati, y se espera que ocupe la mayor parte del tiempo de juego que Ohtani dejará vacante durante los próximos 11 juegos. Fue clasificado como el décimo mejor prospecto en la actualización del ranking de ESPN el mes pasado y ha estado arrasando en Doble-A, con un promedio de bateo de .303/.401/.547, 27 jonrones y 31 bases robadas en 124 juegos.

Roberts dijo que colocar a Ohtani en la lista de lesionados fue "lo correcto", y agregó: "Intentamos posponerlo lo más posible". Al preguntarle sobre su confianza en que Ohtani estará en buenas condiciones cuando regrese, Roberts respondió: "Mucha".

"Si mañana fuera un partido de postemporada, estaría en la alineación", dijo Roberts. "Ahora estamos hablando de dos semanas, 14 días. Creo que es un tiempo considerable. Estará en una situación mucho mejor que la de hoy. ¿Estará al 100%? Probablemente no. Pero creo que, con este tiempo que nos estamos tomando, estará en condiciones adecuadas para terminar la temporada y más allá".

De Paula, quien fue fichado procedente de la República Dominicana por poco menos de 400.000 dólares en 2022, superó con facilidad la Liga de Verano Dominicana y ambos niveles de Clase A en sus primeros cuatro años en la organización, convirtiéndose finalmente en el principal prospecto de los Dodgers.

Un diamante con sobrados pretendientes

Los Dodgers se negaron a incluirlo en las negociaciones por Tarik Skubal este verano, viéndolo como un jugador clave en su alineación en un futuro cercano. Y aunque está en Doble A, los evaluadores creen que su bate está listo para las Grandes Ligas ahora mismo.

La estrella de los Dodgers, que juega en ambas posiciones, no ha lanzado desde el 3 de julio debido a un dolor persistente en la rodilla izquierda, que se manifestó nuevamente cuando intentó realizar una sesión de bullpen el 28 de agosto. Ohtani reconoció el lunes que "muy probablemente" no volvería a lanzar esta temporada. Pero últimamente, es su ofensiva la que ha sido motivo de preocupación.

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando Ohtani sacudió su brazo derecho mientras regresaba al banquillo tras ser ponchado en la décima entrada. Ohtani no estuvo en la alineación al día siguiente, siendo esta su primera ausencia desde el 30 de julio. Se esperaba que regresara poco después, pero también se perdió los partidos del viernes, sábado y domingo.