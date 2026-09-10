VIDEO | Luis García Jr. alcanza la meta de los 30 jonrones en el triunfo de los Yankees

Luis García Jr., de los Yankees de Nueva York, observa la trayectoria de su jonrón de dos carreras conectado en la primera entrada contra los Rockies de Colorado en el Yankee Stadium, el 10 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. ( JIM MCISAAC/GETTY IMAGES/AFP )

Luis García Jr. volvió a dejar su sello en la ofensiva de los Yankees al conectar el jonrón número 30 de su carrera en una temporada, uno de los batazos que impulsaron a Nueva York a una victoria 10-3 sobre los Rockies de Colorado el jueves en el Yankee Stadium.

El cuadrangular de García Jr. fue su séptimo desde que fue adquirido por los Yankees, confirmando el impacto ofensivo que ha tenido desde su llegada al Bronx.

El dominicano también había aportado la noche anterior, cuando conectó un jonrón de 413 pies y terminó con múltiples imparables en el triunfo 6-1 de Nueva York.

30. Sí, 30 HR en la temporada para Luis García Jr. Este fue en el Yankee Stadium. pic.twitter.com/mhuffptNm5 — MLB Español (@mlbespanol) September 10, 2026

Con su batazo del jueves, García Jr. alcanzó una nueva marca personal de 30 vuelacercas en una campaña, mientras los Yankees completaron la barrida sobre Colorado y consiguieron su novena victoria en sus últimos 13 partidos.

La noche de Volpe

Pero la gran figura ofensiva de la jornada fue Anthony Volpe, quien convirtió su regreso a las Grandes Ligas en una actuación de impacto. Volpe conectó tres imparables, produjo cinco carreras y disparó el segundo grand slam de los Yankees en noches consecutivas, después del conectado por George Lombard Jr. el martes.

De esta manera, por primera vez en la historia de la franquicia, los Yankees consiguieron grand slams de jugadores de 25 años o menos en partidos consecutivos.

Volpe, además, hizo su primera aparición en las Grandes Ligas como segunda base. Durante su estadía en Triple-A trabajó para ampliar su versatilidad defensiva, con 19 aperturas en la segunda base, tres en la tercera y 15 como torpedero. Antes del miércoles, solamente había cometido un error en 162 1/3 entradas como segunda base en las menores, para un porcentaje de fildeo de .987.

"Ha sido excelente, según todos los informes", dijo el manager Aaron Boone sobre el desempeño defensivo de Volpe. "Los doble plays han sido excelentes. No estoy sorprendido. Es el tipo de atleta que debería adaptarse bien a esa posición y, hasta ahora, todo ha salido bien".

El regreso de Volpe también representó la continuación de un proceso de reconstrucción ofensiva que comenzó durante su paso por las menores.

El propio jugador explicó que sentía que estaba viviendo en una especie de "burbuja" durante su estadía en Triple-A, un período que aprovechó para reiniciarse y concentrarse en todos los aspectos de su juego.

"Quería sacarle mucho provecho", explicó Volpe antes del encuentro. "Tienes un juego todas las noches para probar cosas diferentes y sentir qué funciona. Sientes que va a trasladarse en caso de que llegue una oportunidad como esta. Así que hubo mucho ensayo y error".

Su producción reciente había sido tan notable que Boone aseguró que le habían informado que Volpe llevaba "un tiempo bateando increíblemente bien". Jasson Domínguez había llegado incluso más lejos al comentar recientemente que Volpe "se convirtió en Barry Bonds de repente" durante su estadía con los RailRiders.

Volpe recibió la comparación con una sonrisa. "No sé sobre eso", respondió, antes de atribuir buena parte de su mejoría al trabajo realizado junto al cuerpo técnico de Triple-A, especialmente el coach de banca Gil Velazquez y el coach de bateo Michael Mergenthaler.

Su rendimiento le valió el premio de Jugador de la Semana de la Liga Internacional, luego de batear de 21-11 (.524) entre el 1 y el 6 de septiembre, con tres dobles, tres jonrones, seis carreras impulsadas, ocho anotadas y cinco bases robadas.

La actuación representó un giro importante para Volpe, quien había tenido dificultades en sus 56 partidos de Grandes Ligas esta temporada después de regresar de una cirugía en el hombro izquierdo durante el receso. En ese período bateó para .240/.325/.322, con un jonrón y 19 carreras impulsadas.

"Simplemente teníamos que ponernos a trabajar de inmediato", dijo Volpe. "Había cosas en las que quería trabajar y que quería hacer. Sentí que era una buena oportunidad para tratar de aprovecharla. Hicimos mucho y dimos muchos swings. Me siento muy bien al respecto".

Mientras García Jr. aportaba el poder con su jonrón número 30, Volpe encabezaba la explosión ofensiva que permitió a los Yankees completar la barrida. Cody Bellinger agregó un elevado de sacrificio ante Ryan Feltner, quien permitió cuatro carreras en cinco entradas, y Spencer Jones produjo dos más con un sencillo de dos carreras en el séptimo episodio.

El abridor de Nueva York, Max Fried, tuvo dificultades para avanzar en el encuentro y solamente pudo conseguir 10 outs, pero la ofensiva se encargó de compensar su corta salida. Con García Jr. aportando otro cuadrangular y Volpe coronando su regreso con un grand slam, los Yankees encontraron suficientes argumentos para imponerse 10-3 y cerrar la serie ante Colorado con una demostración ofensiva que tuvo al dominicano y al recién retornado Volpe como protagonistas.