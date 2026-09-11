Alex Bregman se va de 4-3 con jonrón, Cubs despliegan ofensiva y siguen firmes en el Wild Card

Alex Bregman, número 3 de los Chicago Cubs, conecta un sencillo ante los Milwaukee Brewers en la primera entrada en el American Family Field, el 7 de septiembre de 2026, en Milwaukee, Wisconsin. ( PATRICK MCDERMOTT/GETTY IMAGES/AFP )

Alex Bregman encabezó la ofensiva de los Cachorros de Chicago con tres imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras, para conducir este viernes a los Cubs a una contundente victoria 12-2 sobre los Piratas de Pittsburgh en el Wrigley Field.

El batazo de Bregman llegó en el cuarto episodio, cuando depositó por encima de la verja del jardín izquierdo una recta de cambio en cuenta de 1-2 del relevista Khristian Curtis, para llegar a 25 jonrones en la temporada y a 16 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Del otro lado, Oneil Cruz fue protagonista desde el mismo inicio del encuentro para los Piratas. El dominicano Konnor Griffin abrió el partido con un triple y Cruz lo llevó al plato con un sencillo productor, colocando a Pittsburgh delante 1-0 apenas después de los dos primeros bateadores.

Sin embargo, esa ventaja sería efímera ante la reacción ofensiva de Chicago. Cruz llegaba al compromiso después de haber conectado jonrón y producido otra carrera en el triunfo del jueves sobre los Medias Blancas, en el que bateó de 3-4.

Tomaron el control

Los Cachorros, que habían perdido cuatro partidos consecutivos, respondieron en el segundo capítulo. Bregman abrió con sencillo y, después de que Ian Happ y Nico Hoerner también se embasaran, Michael Conforto igualó las acciones con elevado de sacrificio.

Luego, Carson Kelly conectó un doblete de dos carreras al jardín izquierdo contra el novato Wilber Dotel, remolcando a Happ y Pedro Ramírez para colocar a Chicago arriba 3-1.

La ventaja aumentó en el tercer inning. Seiya Suzuki conectó sencillo y anotó gracias al doble de Michael Busch, ayudado por un error en el tiro del jardinero derecho Esmerlyn Valdez.

Más tarde, Busch llegó al plato cuando un elevado de Nico Hoerner hacia el jardín derecho se convirtió en jugada de selección para ampliar la diferencia.

En el cuarto, los Cachorros terminaron de convertir el partido en una paliza. Suzuki produjo una carrera con sencillo, Pete Crow-Armstrong anotó con elevado de sacrificio de Busch y, entonces, apareció nuevamente Bregman para ponerle el sello a la entrada con su jonrón de dos carreras.

Suzuki también tuvo una jornada destacada, con tres imparables y tres carreras anotadas, mientras Busch terminó con tres carreras impulsadas. La ofensiva de Chicago acumuló 16 hits para llegar a 82-66 y recuperar el paso después de la racha de cuatro derrotas.

El abridor Shota Imanaga, pese a permitir que Pittsburgh tomara la ventaja en el primer episodio, logró asentarse y trabajó seis entradas, en las que concedió dos carreras y cinco hits. El japonés mejoró a 10-10 y mantuvo su dominio sobre los Piratas, frente a los que ahora tiene marca de 4-0 en siete aperturas de por vida.

Pittsburgh recortó momentáneamente la diferencia en el sexto episodio, cuando Bryan Reynolds puso fin a un turno de nueve lanzamientos con un cuadrangular para abrir la entrada. Fue el batazo que detuvo una racha de cuatro partidos ganados por los Piratas, que quedaron con registro de 74-74.

La derrota también dejó una nota negativa para Pittsburgh cuando Valdez sintió molestias en el tendón de la corva izquierdo mientras corría después de conectar un rodado en el sexto inning. El novato necesitó asistencia para abandonar el terreno.

Chicago, entretanto, continuó aumentando la ventaja. Busch produjo otra carrera con sencillo y Tyrone Taylor agregó un elevado de sacrificio en el sexto, mientras Crow-Armstrong completó la producción con un sencillo impulsor en el séptimo.

Dotel cargó con la derrota, su quinta de la campaña contra una victoria, después de permitir tres carreras y cuatro hits en dos entradas.

Los Cubs, con Bregman como principal figura ofensiva, terminaron así una jornada de 16 imparables que les permitió dejar atrás su mala racha y derrotar con amplitud a unos Piratas que habían llegado al Wrigley Field en plena recuperación.

Por Pittsburgh, Cruz de 2-1, 1 CE, 1 BB; Esmerlyn Valdez terminó de 3-0.