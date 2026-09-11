Alexander Zverev vence a Khachanov en un dramático duelo y regresa a la final del US Open

El alemán Alexander Zverev en acción durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos contra el francés Valentin Royer en el campeonato de Wimbledon en Londres, Gran Bretaña, el 02 de julio ( ARCHIVO/ EFE )

El alemán Alexander Zverev derrotó este viernes al ruso Karen Khachanov y se metió en la segunda final del Abierto de Estados Unidos de su carrera, en la que chocará contra un jugador local, Ben Shelton o Frances Tiafoe.

Zverev, primer sembrado, superó en un áspero duelo a Khachanov por 6-3, 7-6 (9/7) y 7-6 (8/6) para meterse en su tercera final consecutiva de Grand Slam este año.

El germano, ganador en Roland Garros y subcampeón en Wimbledon, será favorito el domingo para conquistar un torneo en el que Jannik Sinner causó baja por lesión y Carlos Alcaraz fue eliminado en cuartos de final.

Zverev, que resistió dos pelotas de Khachanov para anotarse el tercer set, tendrá el domingo la posibilidad de sacudirse los fantasmas de su debacle en la final de 2020, cuando se dejó remontar dos sets por el austriaco Dominic Thiem.

A sus 29 años, el alemán está firmando la mejor temporada de su carrera y podría cerrarla con una cosecha mayor de Grand Slams que los gigantes Sinner y Alcaraz. Afectados por lesiones, el italiano y el español se han conformado con un título cada uno.

"A veces las cosas caen de tu lado. Estuve tan cerca tantas veces y quizás esta vez Dios dijo: 'Este va a ser tu año'", dijo Sverev sobre una campaña en la que podría incluso amenazar el número uno mundial de Sinner.

En Nueva York fue de menos a más hasta este sólido triunfo ante Khachanov, número 50 de la ATP e invitado inesperado a estas semifinales.

Hasta las dos de la madrugada tuvo que sufrir Zverev en sus dos primeras rondas. Después, explotando un cuadro muy favorable, avanzó sin apuros ni tampoco brillantez.

Tras esos dos primeros partidos "empecé a pegarle mejor a la pelota y mi tenis mejoró, sino no estaría en la final del US Open", remarcó.

Shelton frente a Tiafoe

El viernes, en su primera aparición diurna, dictó el ritmo del partido con su potente saque (15 aces) y apretó los dientes en dos tiebreaks ajustados y llenos de tensión.

Khachanov, semifinalista en 2022, llegó a estar 5-3 arriba en el primero de ellos pero le faltó colmillo para completar la tarea y con dos errores le devolvió la iniciativa al germano.

El ruso resistió una pelota de set con un revés paralelo que entusiasmó a las gradas, incluidos los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson, pero no pudo con la tercera pelota de set del alemán.

El aguerrido Khachanov no tiró la toalla en el último parcial y forzó un segundo tiebreak que comenzó con una ventaja aún mayor.

El ruso estuvo 4-0 arriba y después tuvo dos pelotas de set para alargar el partido que dejó escapar con dos derechas fallidas, antes de que Zverev lo finiquitará tras dos horas y 55 minutos de juego.

El plato fuerte de las semifinales era el choque entre dos estadounidenses, Ben Shelton y Frances Tiafoe, en el día en que se conmemoran 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2021 en Nueva York.

Shelton, verdugo de Alcaraz, o su amigo Tiafoe se convertirá en el segundo finalista estadounidense del US Open en dos décadas y peleará por dejar el trofeo en casa por primera vez desde 2003.

El título femenino se lo disputarán el sábado la bielorrusa Aryna Sabalenka, bicampeona de Nueva York, y la kazaja Elena Rybakina, la flamante nueva número uno mundial.