Byron Buxton irá a cirugía de cadera y se pierde el resto de la temporada con los Mellizos

La temporada de Byron Buxton terminó antes de tiempo y con una nueva batalla contra las lesiones.

El estelar jardinero central de los Mellizos de Minnesota no volverá al terreno este año y será sometido el próximo 18 de septiembre a una cirugía artroscópica en la cadera derecha, una intervención que busca poner fin a los problemas físicos que limitaron nuevamente su participación en la campaña.

Buxton ha lidiado durante buena parte del año con un pinzamiento en la cadera derecha, problema que lo llevó en tres ocasiones a la lista de lesionados. Su última aparición con los Mellizos se produjo el 25 de agosto y, aunque la noticia supone un duro golpe para Minnesota en el tramo decisivo de la temporada, el dirigente Derek Shelton aseguró que el jugador debe estar recuperado para el inicio de la campaña de 2027.

La ausencia resulta especialmente significativa por lo que Buxton consiguió hacer cuando estuvo saludable. El jardinero participó en apenas 93 partidos, pero aun así conectó 25 cuadrangulares y produjo 46 carreras, además de batear para .254. Su rendimiento le permitió ser seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Americana por segundo año consecutivo y por tercera ocasión en su carrera.

El problema, una vez más, fue la disponibilidad. En sus 12 temporadas con los Mellizos, Buxton solamente ha podido disputar 100 o más encuentros en tres ocasiones. Su mejor registro llegó en 2017, cuando participó en 140 partidos. Posteriormente jugó 102 encuentros en 2024 y elevó la cifra a 126 en 2025, pero las lesiones volvieron a limitarlo durante esta campaña.

Su perfil productivo

A pesar de esas dificultades, Buxton continúa siendo una de las piezas más productivas de Minnesota cuando consigue mantenerse en el terreno.

En 991 partidos de Grandes Ligas, acumula promedio de bateo de .248, con 193 jonrones, 482 carreras impulsadas y 124 bases robadas, una combinación de poder y velocidad que explica su importancia dentro de la organización.

Ahora los Mellizos tendrán que intentar continuar su pelea por la postemporada sin una de sus principales figuras.

Minnesota llegó al viernes con marca de 69-77 y se encontraba a cuatro juegos y medio de los Guardianes de Cleveland por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Precisamente Cleveland era el rival que esperaba a los Mellizos para iniciar una serie de tres partidos en Minnesota. Con Buxton fuera de acción, el equipo de Shelton tendrá que afrontar ese desafío y el resto de la lucha por los playoffs sin el jugador que, pese a disputar menos de 100 partidos, volvió a demostrar que puede cambiar un encuentro con su poder.

Para Buxton, en cambio, comienza ahora otro proceso de recuperación. La cirugía del 18 de septiembre marcará el siguiente capítulo de una carrera en la que el talento nunca ha estado en discusión, pero sí la posibilidad de permanecer durante una temporada completa sobre el terreno.

Su objetivo será llegar saludable a 2027 y tratar de dejar atrás, definitivamente, una de las constantes que más ha condicionado su trayectoria en Minnesota: las lesiones.